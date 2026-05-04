Kezdődik a tavaszi érettségi: ma irodalomból vizsgáznak a diákok

A következő hetekben 1170 helyszínen várhatóan több mint 148.000-en érettségiznek majd. A vizsgákat május 4. és július 1. között a középiskolák és a kormányhivatalok szervezik. Az írásbeli vizsgákat május 4. és 22. között rendezik meg. Elsőként a magyar nyelv és irodalom vizsgákra kerül sor: ebből a tárgyból középszinten 76.109, emelt szinten pedig 2417 tanuló ad számot tudásáról május 4-én. A következő napon matematikából középszinten 71.599-en, emelt szinten pedig 8264-en érettségiznek majd. Május 6-án aztán következnek a történelem, majd az idegen nyelvi vizsgák - írja az Oktatási Hivatal.

Ma van a nemzetközi Csillagok háborúja nap is

A Csillagok háborúja (Star Wars) filmek rajongói ezen a napon fejezik ki tiszteletüket az alkotók felé és ünneplik meg összetartozásukat. Ezért épp ekkor, mert a filmben elhangzó "May the force be with you" (Az erő legyen veled) mondat eleje angolul nagyon hasonlóan hangzik, mint a "May the 4th", ami május negyedikét jelent, így esett a választás erre a napra. A Csillagok háborúja egyébként 6 mozifilmből, könyvekből, számítógépes játékokból álló kultúrtörténeti jellegzetesség, ami George Lucas filmrendező ötlete alapján született. Az első filmet 1977-ben mutatták be és hamarosan rendkívül népszerű lett.

Szent Flórián, a tűzoltók védőszentjének napja is ma van

Flórián a római légióban, a Caecia erőd parancsnoka volt. A legenda szerint az erődben hatalmas tűzvész pusztított, amit Flórián -szinte kilátástalan helyzetből- megfékezett. Katonái, - akiket a legszörnyűbb tűzhaláltól mentett meg - Flórián emberfeletti, isteni erejének tulajdonították a tűzvész elmúltát. Sorsa azonban mégis hamar rosszra fordult. A keresztényüldözések idején, a lelkiismeretére hallgatva fellázadt a hatalom kegyetlenkedései ellen, és felvette a kereszténységet, vállalva ezzel a büntetést. Megkorbácsolták, követ kötöttek a nyakára, majd az Ems folyóba vetették. Mindez május 4-én történt. A legenda szerint holtteste fennakadt a folyó egyik szikláján, ahol egy sas őrizte, amíg egy keresztény asszony rá nem talált, és el nem temette.