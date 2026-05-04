Kezdődik a tavaszi érettségi: ma irodalomból vizsgáznak a diákok
Május 4-én a magyar nyelv és irodalom, valamint a magyar, mint idegen nyelv tárgyak írásbeli vizsgáival kezdenek a diákok.
A következő hetekben 1170 helyszínen várhatóan több mint 148.000-en érettségiznek majd. A vizsgákat május 4. és július 1. között a középiskolák és a kormányhivatalok szervezik. Az írásbeli vizsgákat május 4. és 22. között rendezik meg. Elsőként a magyar nyelv és irodalom vizsgákra kerül sor: ebből a tárgyból középszinten 76.109, emelt szinten pedig 2417 tanuló ad számot tudásáról május 4-én. A következő napon matematikából középszinten 71.599-en, emelt szinten pedig 8264-en érettségiznek majd. Május 6-án aztán következnek a történelem, majd az idegen nyelvi vizsgák - írja az Oktatási Hivatal.
Ma van a nemzetközi Csillagok háborúja nap is
A Csillagok háborúja (Star Wars) filmek rajongói ezen a napon fejezik ki tiszteletüket az alkotók felé és ünneplik meg összetartozásukat. Ezért épp ekkor, mert a filmben elhangzó "May the force be with you" (Az erő legyen veled) mondat eleje angolul nagyon hasonlóan hangzik, mint a "May the 4th", ami május negyedikét jelent, így esett a választás erre a napra. A Csillagok háborúja egyébként 6 mozifilmből, könyvekből, számítógépes játékokból álló kultúrtörténeti jellegzetesség, ami George Lucas filmrendező ötlete alapján született. Az első filmet 1977-ben mutatták be és hamarosan rendkívül népszerű lett.
Szent Flórián, a tűzoltók védőszentjének napja is ma van
Flórián a római légióban, a Caecia erőd parancsnoka volt. A legenda szerint az erődben hatalmas tűzvész pusztított, amit Flórián -szinte kilátástalan helyzetből- megfékezett. Katonái, - akiket a legszörnyűbb tűzhaláltól mentett meg - Flórián emberfeletti, isteni erejének tulajdonították a tűzvész elmúltát. Sorsa azonban mégis hamar rosszra fordult. A keresztényüldözések idején, a lelkiismeretére hallgatva fellázadt a hatalom kegyetlenkedései ellen, és felvette a kereszténységet, vállalva ezzel a büntetést. Megkorbácsolták, követ kötöttek a nyakára, majd az Ems folyóba vetették. Mindez május 4-én történt. A legenda szerint holtteste fennakadt a folyó egyik szikláján, ahol egy sas őrizte, amíg egy keresztény asszony rá nem talált, és el nem temette.
Öt helyszínen várja a véradókat ma Budapesten a Vöröskereszt
- 07:00-19:00 óra között a Közép-magyarországi RVK Intézetben (1113. Budapest, Karolina út 19–21.)
- 12:00-19:00 óra között a Sugár Üzletközpont II. emeletén (1148. Budapest, Örs vezér tere 24.)
- 08:00-14:00 óra között a Délpesti Területi Vérellátó Intézetben (1204. Budapest, Köves út 1.)
- 11:00-17:00 óra között az ELTE BTK-n (1081. Budapest, Múzeum Krt. 4/a)
- 12:00-18:00 óra között pedig a Duna Plaza I. emeletén (1138. Budapest, Váci út 178.)
Még egy fokkal melegebb lesz ma
A koponyeg.hu szerint hétfőn felhős, de javarészt napos idő várható, csapadék nélkül. A szél 17 km/h erősséggel fog fújni, éjszaka 9 fokig csökken majd a hőmérséklet, napközben pedig elérheti a 22 fokot. Vagyis igazi, szép, tavaszi időnk lesz ma!
Indul a parkolóhelyek felfestése Józsefvárosban
A munkálatok május 4. és június 30. között zajlanak majd, több ütemben és több helyszínen. A kivitelezés ideje alatt a munkálatokkal érintett szakaszokon parkolási tilalom lesz érvényben. A festések időpontjáról, a helyszínekről itt lehet bővebben tájékozódni.
Tavaszi fesztivál: ezek a mai ingyenes programok
A 45. Budapesti Tavaszi Fesztivál keretében ma is több helyszínen lesznek ingyenes programok. Például 13 és 15 órás kezdettel a Fővárosi Levéltárban, 10 órás kezdettel a KULT2 Kultúrkúriában, 15:00 órakor a 2B Galéria előtt, 18:00 órás kezdettel pedig a Kelenvölgyi Könyvtárban. Az ingyenes programok részletes leírása itt található.
