Könnyekig megható gesztus: ezt tette Schobert Norbi Jr. édesanyjáért

Vannak kapcsolatok, amelyek minden nehézségen átívelnek, és az apró gesztusokban mutatkoznak meg igazán. Rubint Réka és középső gyermeke, Schobert Norbi Jr. kapcsolata pontosan ilyen: mély, őszinte és rendíthetetlen.

Schobert Norbi Jr. és Lengyel Johanna emelhette magasba A Nagy Duett 2026-os trófeáját (Fotó: Mediaworks archív)

Schobert Norbi Jr. könnyfakasztó kedvessége

Schobert Norbi Jr. nem mindennapi meglepetéssel készült édesanyjának, olyannal, amitől garantáltan könnybe lábadna bárki szeme. A fiatal fiú frissen szedett orgonával lepte meg Rubint Rékát – pedig nem volt sem anyák napja, sem más különleges alkalom. Norbi ezzel is rámutatott: az apró figyelmességekhez, a szeretet kimutatásához nincs szükség kijelölt ünnepnapokra. Az ilyen gesztusok épp attól különlegesek, hogy a hétköznapokban érkeznek. A videó és a hozzá tartozó kép pillanatok alatt meghódította az internetet, a kommentelők pedig nem győzték dicsérni a fiút. A hozzászólások között sorra jelentek meg az elismerő szavak:

Csodagyermek! Ha lenne fiam szeretném, ha ilyen lenne.

Volt, aki rámutatott, ilyen egy igazi, jól nevelt gyerek: „Elolvadok tőle… Ilyen fiúgyerekeket kell nevelni!” És akadt, aki még tovább ment, és rámutatott, ez bizony nagyban köszönhető Rubint Réka és Schobert Norbert szülői munkájának:

Tényleg egy csodagyerek, de a gyerek akkor lehet ilyen, ha a szülők így nevelték fel. És ez a ti érdemetek is, Réka.

Sokan jól ismerik a család történetét és azt, hogy az elmúlt években min kellett keresztülmenniük: „Norbika, még engem is megkönnyeztettél! Maradjatok mindig ilyen szuper »gyerekek«, és szeressétek egymást!"

Rubint Réka rákkal küzd, de hétről hétre erősebb (Fotó: Instagram)

Rubint Réka haja elkezdett újra kinőni

A megható pillanat különösen nagy súlyt kap annak fényében, hogy a család jelenleg nehéz időszakon megy keresztül. Néhány hete derült ki, hogy Rubint Réka négy éve súlyos betegséggel küzd. A hír bejelentése óta a fitneszedző nyíltan vállalja a kór minden velejáróját, még azt is, hogy a kezelések következtében kihullott a haja. Így Rubint Réka parókaviselete sem tabu többé, ugyanakkor a Norbi által megosztott videóban jól látható, hogy Réka haja szépen növekedésnek indult – a bejelentés óta így még nemigen láttuk. Mindeközben középső fia vállát is komoly terhek nyomják. Az érettségi időszaka önmagában is komoly kihívás, de emellett Schobert Norbi Jr. Nagy Duett-es szerepvállalása is rengeteg energiát igényelt. A fiatal tehetség hétköznap iskola után próbákra járt, hétvégén pedig az élő műsorban bizonyított – nem is akárhogyan, hiszen alig egy héttel ezelőtt megnyerte a versenyt.

Mindezek ellenére Norbi nem feledkezik meg arról, mi az igazán fontos: a családjáról. Az édesanyjának szánt orgonacsokor nem csupán egy kedves gesztus, hanem annak bizonyítéka is, hogy a köztük lévő kötelék rendkívül erős. Norbi láthatóan rajongásig szereti édesanyját, aki messziről indult, és mindent megtett családja boldogságáért – ez az apró figyelmesség pedig mindennél többet mond gyermeke részéről.