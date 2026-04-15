Gyászol Hollywood: elhunyt a Star Wars népszerű színésze
84 éves korában elhunyt Richard Donat kanadai színész, akit a Star Wars-rajongók leginkább az Ewoks animációs sorozatból ismerhettek. A művész hosszú betegség után hunyt el.
Március 28-án, kórházi kezelés után elhunyt Richard Donat, aki több évtizedes pályafutása során színházban, filmekben és televíziós produkciókban is maradandót alkotott. A rajongók többsége a Star Wars-ban nyújtott maradandó szereplése miatt emlékezhet rá. A család közleményben búcsúzott tőle.
Szenvedélyes kertész, szerető és támogató társ, odaadó édesapa és rendkívül büszke nagypapa volt Charlize, Nadia, Mira és Taran számára. Hiányozni fog, de a jelenléte mindig velünk marad. Jó ember volt
– búcsúzott a színésztől gyászoló családja.
Donat 1941. június 1-jén született a kanadai Új-Skóciában, és már fiatalon az előadóművészet felé fordult. Karrierje során jelentős hírnevet szerzett a kanadai színházi életben, ahol nemcsak színészként, hanem rendezőként is dolgozott. Munkáját rangos díjakkal ismerték el, többek között a Dora Mavor Moore- és a Merritt-díjjal.
A szélesebb közönség számára is ismertté vált televíziós és filmes szerepeinek köszönhetően. Sokan a Haven című sorozatból emlékezhetnek rá, amelyben Vince Teagues karakterét alakította.
Mindig is itt éltem, aztán jött ez a sorozat, és hirtelen megváltozott az életem. Egészen rendkívüli volt
– nyilatkozta egy korábbi interjúban.
A Star Wars-univerzum rajongói számára különösen emlékezetes marad, hogy a színész hangját adta Deej Warrick karakterének a Star Wars: Ewoks című 1980-as évekbeli animációs sorozatban, amely az endori erdőholdon élő ewokok kalandjait mutatta be.
A színészet a családjában is jelen volt: testvére, Peter Donat szintén ismert színész volt, nagybátyja pedig a legendás Robert Donat, aki Oscar-díjat nyert az 1940-es években.
Richard Donatot tehetsége, szakmai alázata és sokoldalúsága miatt tisztelték kollégái és a közönség egyaránt. Munkássága jelentős nyomot hagyott a színház és a film világában – írja a Newsner.
