Bejelentette a visszavonulását a modell, másnap holtan találtak rá

Egy világhírű modell, akit a legdögösebb szépségnek tartottak, mindössze 27 éves korában elhunyt. Mindössze néhány nappal, azután találták holtan őt, miután bejelentette, hogy visszavonul a reflektorfénytől.

Holtan találták a 27 éves modellt Fotó: Shutterstock

Holtan találták a modellt, súlyos betegséggel küzdött

Aoi Fujino rendkívül népszerű volt csodás alakjával és telt idomaival, amiért szabályosan megőrültek a rajongói. A tavalyi év végén a modell, azonban elképesztő hírrel állt elő; szögre akasztja a modellcsizmáját és visszavonul a nyilvánosságtól.

Mindössze 5 nappal a megdöbbentő kijelentés után szülei közzétették Aoi Fujino halálhírét. A tragédia megrázta a közösséget, rajongói megrendülten fogadták a hírt, részvétüket fejezték ki – számol be róla a Daily Star.

A What’s the Jam szerint a modell az újév beköszöntével közölte rajongóival, hogy visszavonul.

Ez az utolsó üzenetem minden Aoi Fujino-rajongónak

– írta búcsúüzenetében. Ekkor még senki nem sejtette, hogy tényleg egy búcsúüzenet lesz.

A rajongóknak, mindössze öt napjuk volt feldolgozni Aoi visszavonulásának hírét, máris érkezett a tragikus halálhír. Édesanyja tette közzé Aoi oldalán a gyászhírt.

Aoi Fujino betegség ellen küzdött, de január 5-én elhunyt. Szeretnénk őszinte hálánkat kifejezni mindazoknak, akik életében gondoskodtak róla.

Aoiról később kiderült, hogy egy ritka, rosszindulatúvá vált daganatban szenvedett. A rabdomioszarkómának nevezett tumort, először három évvel ezelőtt diagnosztizálták, de végül olyan veszélyessé vált, hogy műteni sem lehetett.

A diagnózis felállítása után Aoi felhagyott munkájával egy időre és minden erejével a gyógyulásra koncentrált. Évekig kezelték, majd 2024-ben visszatért a modellvilágba, rajongói legnagyobb örömére.

Romló egészségügyi állapota miatt abba kellett hagynia fél év után munkáit. Utolsó évében viszont munkájára összpontosított, nem vonult vissza. 2022-ben nagy mellei miatt toplistára került, halála előtt közölte rajongóival, hogy szeretné ha megismernék örökségét.

Mindig pozitív és aktív személyiség volt, azt akarta így emlékezzenek rá.