Gyászol a Queen zenésze, barátját vesztette el

A Queen gitárosa rengeteg támogatást kapott, miután bejelentette közeli barátja halálhírét.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.01.14. 20:30
Queen gyász barátság

Borzalmas hírt jelentett be Brian May, a Queen gitárosa. A híres zenész a napokban elvesztette jó barátját és kollégáját. A zenész nehezen küzd meg a gyásszal.

Érzelmi támogatásra szorul a Queen gitárosa
Kollégáját gyászolja a Queen tagja   Fotó: PA / Northfoto

Érzelmi támogatásra szorul a Queen gitárosa

Brian May-t megtörte közeli barátja és kollégája halála. A Queen 78 éves gitárosa bevallotta, hogy „az élet soha többé nem lesz ugyanolyan”, miután elvesztette kedves barátját, Jen Tunney-t, aki Briannal közösen dolgozott a Soapbox blogján.

Hétfőn a zenész közös képpel emlékezett meg szeretett barátjáról. Az Instagram-oldalára feltöltött fotón 

JEN TUNNEY, Nyugodj békében! Sokan már tudjátok, hogy elvesztettük drága barátunkat és fél életemben ismertem a rendíthetetlen Web Lady-t - Jen Tunney-t. Tegnap békésen elhunyt családja körében

A zenész elmondta, hogy Jen vele dolgozott a „Brian's Soapbox” nevű blogján, ahol olyan dolgokat osztott meg, amelyeket fontosnak tartott az emberek számára, jóval az Instagram megjelenése előtt.

Jennel még azokban az időkben alakult ki kapcsolatunk, amikor a »blog« szónak még volt jelentése

A gitáros megköszönte barátjának, hogy megváltoztatta az életet és egyedül vezette a blogot, így támogatva a zenészt.

Jen volt a csatornám – a kapcsolattartási eszközöm –, és valójában megváltoztatta az életemet – egy olyan emberből, aki csak a munkájával foglalkozott, olyanná tett, aki odafigyel a „rajongóira” és követőire, és ténylegesen részt vett a nézetek, érzések és információk kétirányú cseréjében

Brian May millió köszönetet mondott elhunyt barátjának és élete végéig hiányozni fog neki - írja a Mirror.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
