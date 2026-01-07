RETRO RÁDIÓ

Dudás Mikit siratta Schóbert Norbi Jr.: „Mintha csak tegnap találkoztunk volna”

A Farm VIP és a boksz hozta össze kettőjüket. Rubint Réka és Schobert Norbi fia is megemlékezett Dudás Mikiről.

Szerző: K. C.
Létrehozva: 2026.01.07. 10:46
Az országot megrázta Dudás Miki hirtelen halála. Mint arról beszámoltunk, a világbajnok és olimpikon sportoló mindössze 34 évesen, otthonában vesztette életét. Holttestére XVIII. kerületi lakásban, 2026. január 5-én találtak rá a rendőrök, miután bejelentés érkezett hozzájuk, hogy nem érik el őt. Ezt követően a halálesettel összefüggésben a Budapesti Rendőr-főkapitányság szakértők bevonásával indított közigazgatási hatósági eljárást. Most pedig újabb közleményt adtak ki: büntetőeljárásba fordul az ügy. 

Schóbert Norbi Jr. is lerótta tiszteletét Dudás Miki emléke előtt
Schóbert Norbi Jr. is lerótta tiszteletét Dudás Miki emléke előtt / Fotó: Mediaworks archív

Schóbert Norbi Jr. is megosztott néhány sort Dudás Miki emlékére

Az egész ország gyászolja a 34 évesen elhunyt Dudás Mikit. Sporttársai és celeb barátai sorra búcsúznak tőle. Nemrég Schóbert Norbi Jr. is megosztott néhány sort Dudás Miki emlékére  - írja a Bors. 

Felfoghatatlan számomra, ami történt… Két hónapja még ünnepeltelek és szurkoltam neked, most pedig azzal kell szembesülnöm, hogy többé nem találkozunk legalábbis már nem ebben a világban

- írta Rubint Réka és Schobert Norbi fia, aki a Farm VIP műsorában ismerte meg Dudás Mikit: mint mondta, az első perctől kezdve megtalálták a közös hangot.

Rengeteget nevettünk együtt, és annyi szép, tanulságos történetet meséltél, amelyeket soha nem felejtek el. Végig mellettem álltál a műsor alatt, és a végére nem csak egy hatalmas élménnyel lettem gazdagabb, hanem egy igaz baráttal is. Igaz, nem beszéltünk mostanság olyan sokat, viszont akárhányszor találkoztunk, ott folytattuk a beszélgetést, ahol korábban abbahagytuk, mintha csak tegnap találkoztunk volna

 - tette hozzá.

Mikivel nemcsak egy felejthetetlen sportolót veszítettünk el, hanem egy tiszta szívű, jó embert és az én barátomat is. Őszinte részvétem az egész családnak. Nyugodj békében, barátom!

- zárta sorait Schóbert Norbi Jr.


 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
