Dudás Mikit siratta Schóbert Norbi Jr.: „Mintha csak tegnap találkoztunk volna”

Az országot megrázta Dudás Miki hirtelen halála. Mint arról beszámoltunk, a világbajnok és olimpikon sportoló mindössze 34 évesen, otthonában vesztette életét. Holttestére XVIII. kerületi lakásban, 2026. január 5-én találtak rá a rendőrök, miután bejelentés érkezett hozzájuk, hogy nem érik el őt. Ezt követően a halálesettel összefüggésben a Budapesti Rendőr-főkapitányság szakértők bevonásával indított közigazgatási hatósági eljárást. Most pedig újabb közleményt adtak ki: büntetőeljárásba fordul az ügy.

Schóbert Norbi Jr. is megosztott néhány sort Dudás Miki emlékére

Az egész ország gyászolja a 34 évesen elhunyt Dudás Mikit. Sporttársai és celeb barátai sorra búcsúznak tőle. Nemrég Schóbert Norbi Jr. is megosztott néhány sort Dudás Miki emlékére - írja a Bors.

Felfoghatatlan számomra, ami történt… Két hónapja még ünnepeltelek és szurkoltam neked, most pedig azzal kell szembesülnöm, hogy többé nem találkozunk legalábbis már nem ebben a világban

- írta Rubint Réka és Schobert Norbi fia, aki a Farm VIP műsorában ismerte meg Dudás Mikit: mint mondta, az első perctől kezdve megtalálták a közös hangot.

Rengeteget nevettünk együtt, és annyi szép, tanulságos történetet meséltél, amelyeket soha nem felejtek el. Végig mellettem álltál a műsor alatt, és a végére nem csak egy hatalmas élménnyel lettem gazdagabb, hanem egy igaz baráttal is. Igaz, nem beszéltünk mostanság olyan sokat, viszont akárhányszor találkoztunk, ott folytattuk a beszélgetést, ahol korábban abbahagytuk, mintha csak tegnap találkoztunk volna

- tette hozzá.

Mikivel nemcsak egy felejthetetlen sportolót veszítettünk el, hanem egy tiszta szívű, jó embert és az én barátomat is. Őszinte részvétem az egész családnak. Nyugodj békében, barátom!

- zárta sorait Schóbert Norbi Jr.



