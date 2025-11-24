Ezen a napon halt meg a rockzene legnagyobb énekese

45 éves korában, londoni otthonában 1991. november 24-én hunyt el Freddie Mercury, a Queen énekese. Eredeti nevén: Faroukh Bulsara Mercury a Queennel 1971-től dolgozott együtt. Első albumuk 1973-ban jelent meg. Hírnevüket az 1975-ben kiadott „A Night at the Opera” című nagylemezzel és az azon szereplő „Bohemian Rapsody” című dallal alapozták meg. Freddie élete végéig dolgozott, míg nem végül az AIDS legyőzte.

Freddie Mercury, a Quenn énekese

Fotó: Peter Clay/face to face/Northfoto

Csűrös Karola 4 éve távozott

A sokak által csak a Szomszédok Etusaként ismert színésznő, érdemes művész 85 éves korában, 2021. november 24-én hunyt el. 1959-től a győri Kisfaludy Színház, 1962-től a Madách Színház tagja volt, 1963-tól állandó vendége volt a Bartók Gyermekszínháznak, de rengeteg filmben, sorozatban is szerepelt.

Az Ablak-Zsiráf megalkotója ezen a napon született

Mérei Ferenc pszichológus, pedagógus 116 évvel ezelőtt, 1909-ben látta meg a napvilágot. Később laboratóriuma a magyar pszichológusképzés központjává vált. Binét Ágnes társszerzővel megalkották a nagy sikerű Gyermeklélektan (1970) és az Ablak-Zsiráf című könyveket. A csoportok belső viszonyait, az egyének csoportban elfoglalt helyét, az egyén szerepeit kutatták szociometriai vizsgálatai. Oktatáspolitikai nézeteit az 1948-ban megírt, de csak 1985-ben megjelent Demokrácia az iskolában című tanulmányában fejtette ki. A gyermekközpontú, cselekvésre, önálló véleményalkotásra nevelő iskola volt az eszményképe.

Három helyen tart ma véradást a Vöröskereszt Budapesten

07.00–19.00 óra között a Közép-magyarországi RVK Intézetben (1113 Budapest, Karolina út 19–21.)

12.00–19.00 óra között a Sugár Üzletközpont II. emeletén (1148 Budapest, Örs vezér tere 24.)

12.00–18.00 óra között az Újpesti Ifjúsági Házban (1042 Budapest, István út 17–19.)

Folytatódik a télies időjárás

A koponyeg.hu szerint hétfőn erősen felhős, párás, majd borult lesz az ég, de egyelőre csak kisebb csapadék fordulhat elő. A déli szél sokfelé lesz élénk. Reggel –2, délután +4 fok körül várható a hőmérséklet.

Itt várhatók mától forgalmi változások

A BKK tájékoztatása szerint sötétek lesznek a jelzőlámpák a Hősök terénél 08.00–14.00 óra között.

Jelzőlámpahibára kell számítani a Fehérvári úton is, 08.30 és 14.00 óra között.

Lezárás lesz a XXII. kerületben a Panoráma utcában november 24., hétfő 08.00 és november 26., szerda 23.00 óra között.

Sávlezárás és sávelhúzás lesz a XX. kerületben a Baross utcában november 24., hétfő 07.00 és december 01., hétfő 14.00 óra között.

Ma zárul a spanyol filmhét

Az Uránia Nemzeti Filmszínházban ma láthatják utoljára a nézők azokat a filmeket, melyekből az elmúlt pár napban összesen 13-at mutattak, mutatnak be. Az elmúlt egy évből műsorra tűznek politikai thrillert, drámát, vígjátékot, zenés filmet és műfaji kísérleteket egyaránt. A vetítéseket változatos program kíséri. A filmeket eredeti nyelven, magyar (több esetben spanyol) felirattal láthatják a nézők.