Most jött: 40 ember ült a karambolozó buszon Szegednél, azonnal hívták a mentőket

Hármas karambol történt Szeged és Sándorfalva között.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.12.17. 08:01
baleset mentő busz

Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság írja, hogy egymásba hajtott egy autóbusz és két személykocsi Szeged és Sándorfalva között, a 4519-es úton. A megosztott információk szerint a buszon negyvenen ültek, a két autóban csak a sofőrök utaztak. Mint kiderült, a szegedi hivatásos tűzoltók áramtalanítottak és kiemelték az egyik személykocsi sofőrjét az összetört járműből, a helyszínre mentő érkezett. A Sándorfalvi utat az érintett szakaszon teljes szélességében lezárták.

 

