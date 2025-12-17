Most jött: 40 ember ült a karambolozó buszon Szegednél, azonnal hívták a mentőket

Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság írja, hogy egymásba hajtott egy autóbusz és két személykocsi Szeged és Sándorfalva között, a 4519-es úton. A megosztott információk szerint a buszon negyvenen ültek, a két autóban csak a sofőrök utaztak. Mint kiderült, a szegedi hivatásos tűzoltók áramtalanítottak és kiemelték az egyik személykocsi sofőrjét az összetört járműből, a helyszínre mentő érkezett. A Sándorfalvi utat az érintett szakaszon teljes szélességében lezárták.