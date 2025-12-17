Ma lehet utoljára leadni a cipősdobozokat a Mikulástrolin és más helyeken is
A BKK idén is csatlakozott a Baptista Szeretetszolgálat Cipősdoboz Akciójához. Az ajándékokat december 17-ig lehet leadni, vagyis ma utoljára veszi át a Mikulás és a Manó személyesen a Mikulástrolin.
Az BKK és a Baptisták idei közös akciója december 17-ig tart, vagyis ma utoljára adhatók le a Mikulástrolin a Mikulásnak és a Manónak azok a cipősdoboz ajándékok, amiket ezt követően a legszegényebb gyermekekhez juttatnak majd el, különlegessé téve ezzel sok száz gyermek karácsonyát. A Mikulástroli a 76-os, a 77-es és a 80-as trolibusz vonalán a Blaha Lujza térig meghosszabbított útvonalon jár jelenleg. Emellett ma még a BKK Ügyfélközpontokban is le lehet adni az általunk összekészített csomagokat a
- Keleti pályaudvar ügyfélközpontjában (VII., Baross tér, metróállomás, aluljáró szint),
- Kelenföld ügyfélközpontban (XI., Kelenföld vasútállomás, metróállomás, aluljáró szint),
- Széll Kálmán tér ügyfélközpontban (II., Széll Kálmán tér, metróállomás),
- Szentlélek tér ügyfélközpontban (III., Szentlélek tér, HÉV-állomás).
A robbanásmentes gyufa magyar feltalálója ezen a napon hunyt el
Irinyi János a bécsi Politechnikumban tanult kémiát, ahol egyik professzorának kísérlete kapcsán jutott eszébe a hangtalan gyufa megoldása. A megvalósításig több év telt el, de 1836-ban végül szabadalmaztatta a zajtalan és robbanásmentes gyufát. Ebben az volt az újítás, hogy a gyufafejen a foszfort káliumklorát helyett ólomdioxiddal keverte. Találmányát egy gyufagyárosnak adta el, így szerzett pénzéből pedig Berlinbe ment tanulni a Mezőgazdasági Főiskolára. Hazatérte után megalapította az Első Pesti Gyújtófák Gyárát. Irinyi 129 éve, 1895-ben ezen a napon hunyt el.
December 17-én repültek először motoros repülővel is
Az amerikai Wright fivérek 1903. december 17-én hajtották végre a repülőgépükkel az első sikeres motoros repülést, az Észak-Karolina állambeli Kitty Hawk közelében repültek. A Wright fivérek - Orville és Wilbur - 1900 óta foglalkoztak repülő szerkezetek építésével. Repülőgépüket négyhengeres, 12 lóerő teljesítményű, vízhűtéses motor hajtotta és két légcsavar emelte a magasba. A leghosszabb levegőben töltött idő ekkor még csak 59 másodperc volt, ami alatt 265 méterre jutottak el.
A Simpson család első epizódját is egy december 17-ei napon mutatták be
1989. december 17-én került adásba a legelső 20 perces Simpson család epizód a Simpsonék karácsonya, avagy Simpson család – a karácsonyi különkiadás címmel. Magyarországon 1998. szeptember 23-án mutatták be ezt a részt.
Ma van Szent Lázár napja is
Az evangéliumokban két Lázár szerepel. Egyikőjük Mária és Márta fivére, akit négy nappal a halála után Jézus föltámasztott. A legenda szerint föltámasztása után Lázár soha többé nem nevetett, és leélve sanyarú életét egy karácsony előtti nyolcadnapon, vagyis december 17-én halt meg. Ez a nap máig Lázár neve napja. A másik, a középkorban szentek közé iktatott Lázár, a gazdag és a szegény ember példázatának fekélyekkel borított koldusa. A későbbi hagyományban a két alak eggyé olvadt. Szent Lázár a sírásók, koldusok és bélpoklosok védőszentje.
Ismét borult, párás idő lesz
A koponyeg.hu szerint szerdán ismét borult, párás időre számíthatunk, időnként már felszakadhat a hidegpárna. Gyenge szitálás, helyenként kisebb eső is kialakulhat. A délutáni órákban 2 és 9 °C közötti értékek valószínűek.
A BKK szerint ezek változnak ma a közlekedésben
- Jelzőlámpahibára kell számítani a Pesti alsó rakparton 08:30 és 14:00 óra között.
- Napközbeni lezárás lesz a VI. kerületben a Paulay Ede utcában 13:00-18:00 óra között.
- Jelzőlámpahiba lesz az V. kerületben is a Jászai Mari téren és az Élessaroknál 08:30 és 14:00 óra között.
- A 9 és 100E busz, valamint a 72 troli terelve közlekedik ma 23 órától és nem érintik az Astoria megállót egészen december 18., csütörtök 4:00-ig.
Soltész Rezső koncert lesz a várban
Este 19:00 órás kezdettel az Ybl Miklós tér 4. szám alatt lép majd fel Soltész Rezső és zenekara. A különleges karácsonyi koncert a művész legújabb szimfonikus dupla albumára épül, a korábbi karácsonyi CD-trilógia legszebb dalaival. Olyan klasszikusok csendülnek majd fel, mint a Csendes éj (Stille Nacht), Legyen szép és boldoga karácsony (Have Yourself a Merry Little Christmas), Szép ünnep (White Christmas), Feliz Navidad vagy a Happy New Year (ABBA), Soltész Rezső magyar szövegeivel, szimfonikus-könnyűzenei hangszereléssel. A koncertről további részletek itt olvashatók.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre