Ma lehet utoljára leadni a cipősdobozokat a Mikulástrolin és más helyeken is

Az BKK és a Baptisták idei közös akciója december 17-ig tart, vagyis ma utoljára adhatók le a Mikulástrolin a Mikulásnak és a Manónak azok a cipősdoboz ajándékok, amiket ezt követően a legszegényebb gyermekekhez juttatnak majd el, különlegessé téve ezzel sok száz gyermek karácsonyát. A Mikulástroli a 76-os, a 77-es és a 80-as trolibusz vonalán a Blaha Lujza térig meghosszabbított útvonalon jár jelenleg. Emellett ma még a BKK Ügyfélközpontokban is le lehet adni az általunk összekészített csomagokat a

Keleti pályaudvar ügyfélközpontjában (VII., Baross tér, metróállomás, aluljáró szint),

Kelenföld ügyfélközpontban (XI., Kelenföld vasútállomás, metróállomás, aluljáró szint),

Széll Kálmán tér ügyfélközpontban (II., Széll Kálmán tér, metróállomás),

Szentlélek tér ügyfélközpontban (III., Szentlélek tér, HÉV-állomás).

Így néz ki idén a Mikulástroli. Fotó: BKK

A robbanásmentes gyufa magyar feltalálója ezen a napon hunyt el

Irinyi János a bécsi Politechnikumban tanult kémiát, ahol egyik professzorának kísérlete kapcsán jutott eszébe a hangtalan gyufa megoldása. A megvalósításig több év telt el, de 1836-ban végül szabadalmaztatta a zajtalan és robbanásmentes gyufát. Ebben az volt az újítás, hogy a gyufafejen a foszfort káliumklorát helyett ólomdioxiddal keverte. Találmányát egy gyufagyárosnak adta el, így szerzett pénzéből pedig Berlinbe ment tanulni a Mezőgazdasági Főiskolára. Hazatérte után megalapította az Első Pesti Gyújtófák Gyárát. Irinyi 129 éve, 1895-ben ezen a napon hunyt el.

December 17-én repültek először motoros repülővel is

Az amerikai Wright fivérek 1903. december 17-én hajtották végre a repülőgépükkel az első sikeres motoros repülést, az Észak-Karolina állambeli Kitty Hawk közelében repültek. A Wright fivérek - Orville és Wilbur - 1900 óta foglalkoztak repülő szerkezetek építésével. Repülőgépüket négyhengeres, 12 lóerő teljesítményű, vízhűtéses motor hajtotta és két légcsavar emelte a magasba. A leghosszabb levegőben töltött idő ekkor még csak 59 másodperc volt, ami alatt 265 méterre jutottak el.

A Simpson család első epizódját is egy december 17-ei napon mutatták be

1989. december 17-én került adásba a legelső 20 perces Simpson család epizód a Simpsonék karácsonya, avagy Simpson család – a karácsonyi különkiadás címmel. Magyarországon 1998. szeptember 23-án mutatták be ezt a részt.