Jó ügy mellé állt Kovács Lázár séf, advent őt sem hagyja hidegen
A Fiatal Családosok Klubja újra útnak indította Adventi Gyűjtését, hogy egy biztonságos, szeretettel teli pihenőhelyet építsenek a sérült gyermekeket nevelő családok számára. A FICSAK mézeskalács illatú jótékonysági akciójához Lázár séf és a Ringató is örömmel csatlakozott.
Összefogásra hívja támogatóit a Fiatal Családosok Klubja (FICSAK) és az Adventi Gyűjtéshez csatlakozó szervezetek közössége. A kezdeményezés célja egy olyan rekreációs ház megépítése, ahol a súlyosan sérült gyermeket nevelő szülők végre valódi feltöltődéshez juthatnak. Nagy örömmel csatlakozott ehhez a nemes ügyhöz Kovács Lázár séf , aki a FICSAK 12. kerületi Alapítványával közösen mézeskalácssütést szervez a súlyosan hátrányos helyzetű gyermekeket nevelő családok megsegítésére a XII. kerületi Jókai Klubban.
Kovács Lázár és a Ringató a FICSAK mellé állt
A szervezők a jubileumi évben szeretnének még több örömöt és reményt vinni a nehéz helyzetben élőkhöz, hiszen az elmúlt tíz év róluk, a közösségről és a segítségről szólt. A gyűjtést Király Nóra, a FICSAK alapítója álmodta meg, Kovács Lázár séf és a Ringató pedig segítenek, hogy a kívánt összeg minél előbb összegyűljön. A fogyatékkal élő gyermeket nevelő családok számára a nap 24 órájában történő gondozás nemcsak fizikailag, de lelkileg is rendkívül megterhelő. Sokuknak évek óta nem adatott meg az ünnepi feltöltődés élménye. Egy édesanya szavai különösen érzékletesen mutatják meg ezt:
Amikor azt mondták, hogy a lányom soha nem fog járni, megállt körülöttünk a világ. Aztán újra megtanultunk örülni a kicsinek. Egy mosolynak, egy apró kézszorításnak, egy közös dalnak.
A FICSAK és partnerszervezetei most azért gyűjtenek, hogy ezek a családok olyan helyre érkezhessenek meg, ahol biztonságban, szeretetben és szakmai háttérrel támogatva pihenhetnek. A rekreációs ház megépítéséhez minden támogatás számít. Várnak mindenkit, aki szeretne egy igazi összefogás részese lenni, az adventi időszakban és segíteni a súlyos halmozottan fogyatékos gyermeket nevelő családoknak. Az esemény időpontja 2025.12.06., szombat 10-12 óra. A szervezők szeretettel várnak minden érdeklődőt a szabad helyek erejéig, részletek a Ficsak 12 Alapítvány Facebook oldalán találhatóak. Az idei gyűjtés ismét kiegészül a Ringató Adventi ÉLŐ koncertjével, amelynek időpontja 2025.12.14-e 15:30, helyszíne pedig a MOM Kulturális Központ.
Mindkét rendezvény kapcsolódik a FICSAK által szervezett X. Családszervezetek Adventi Gyűjtéséhez. A helyszíni és online adományok teljes egészében az Élet Kis Virága Alapítvány munkáját támogatják, amely a halmozottan sérült gyermekeket nevelő szülők mentális egészségéért dolgozik.
A Fiatal Családosok Klubja célja, hogy összekötő kapocs legyen a társadalom és a családok között: felhívja a figyelmet a családok helyzetére és eljuttassa hozzájuk a számukra fontos lehetőségeket. Közösséget teremt fiatal szülőknek, ahol tapasztalatot cserélhetnek és szakmai támogatást kaphatnak. Hisznek abban, hogy a család és a gyermek a társadalom alapja. Az Élet Kis Virága Alapítvány a súlyosan, halmozottan sérült gyermeket nevelő családok életminőségének javításáért dolgozik. Mentális és fizikai terápiákat, valamint rekreációs programokat kínál, hogy a család minden tagja, vagyis a szülők és a testvérek is, komplex segítséghez jussanak. Hiszik, hogy a tudás, az összetartás és a közösen megélt minőségi idő évtizedekre erőt ad.
