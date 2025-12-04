RETRO RÁDIÓ

Jó ügy mellé állt Kovács Lázár séf, advent őt sem hagyja hidegen

A Fiatal Családosok Klubja újra útnak indította Adventi Gyűjtését, hogy egy biztonságos, szeretettel teli pihenőhelyet építsenek a sérült gyermekeket nevelő családok számára. A FICSAK mézeskalács illatú jótékonysági akciójához Lázár séf és a Ringató is örömmel csatlakozott.

Megosztás
Szerző: Lukács-Sánta Andrea
Létrehozva: 2025.12.04.
Ficsak Kovács Lázár adomány

Összefogásra hívja támogatóit a Fiatal Családosok Klubja (FICSAK) és az Adventi Gyűjtéshez csatlakozó szervezetek közössége. A kezdeményezés célja egy olyan rekreációs ház megépítése, ahol a súlyosan sérült gyermeket nevelő szülők végre valódi feltöltődéshez juthatnak. Nagy örömmel csatlakozott ehhez a nemes ügyhöz Kovács Lázár séf , aki a FICSAK 12. kerületi Alapítványával közösen mézeskalácssütést szervez a súlyosan hátrányos helyzetű gyermekeket nevelő családok megsegítésére a XII. kerületi Jókai Klubban.

Kovács Lázár is csatlakozik a nemes ügyhöz, a FICSAK gyűjtéséhez
Kovács Lázár is csatlakozik a nemes ügyhöz, a FICSAK gyűjtéséhez Fotó: Tumbasz Hédi


Kovács Lázár és a Ringató a FICSAK mellé állt

A szervezők a jubileumi évben szeretnének még több örömöt és reményt vinni a nehéz helyzetben élőkhöz, hiszen az elmúlt tíz év róluk, a közösségről és a segítségről szólt. A gyűjtést Király Nóra, a FICSAK alapítója álmodta meg, Kovács Lázár séf és a Ringató pedig segítenek, hogy a kívánt összeg minél előbb összegyűljön. A fogyatékkal élő gyermeket nevelő családok számára a nap 24 órájában történő gondozás nemcsak fizikailag, de lelkileg is rendkívül megterhelő. Sokuknak évek óta nem adatott meg az ünnepi feltöltődés élménye. Egy édesanya szavai különösen érzékletesen mutatják meg ezt: 

Amikor azt mondták, hogy a lányom soha nem fog járni, megállt körülöttünk a világ. Aztán újra megtanultunk örülni a kicsinek. Egy mosolynak, egy apró kézszorításnak, egy közös dalnak.

Király Nóra országgyűlési képviselő, az Áldozatsegítő Központok kommunikációjáért felelős miniszteri biztos a csepeli FICSAK rendezvényen Fotó: Fiatal Családosok Klubja facebook 

A FICSAK és partnerszervezetei most azért gyűjtenek, hogy ezek a családok olyan helyre érkezhessenek meg, ahol biztonságban, szeretetben és szakmai háttérrel támogatva pihenhetnek. A rekreációs ház megépítéséhez minden támogatás számít. Várnak mindenkit, aki szeretne egy igazi összefogás részese lenni, az adventi időszakban és segíteni a súlyos halmozottan fogyatékos gyermeket nevelő családoknak. Az esemény időpontja 2025.12.06., szombat 10-12 óra. A szervezők szeretettel várnak minden érdeklődőt a szabad helyek erejéig, részletek a Ficsak 12 Alapítvány Facebook oldalán találhatóak. Az idei gyűjtés ismét kiegészül a Ringató Adventi ÉLŐ koncertjével, amelynek időpontja 2025.12.14-e 15:30, helyszíne pedig a MOM Kulturális Központ.

Felcsendül a muzsika a MOM Kulturális Központban, a jótékonyság nevében Fotó: Fotó: Fiatal Családosok Klubja

Mindkét rendezvény kapcsolódik a FICSAK által szervezett X. Családszervezetek Adventi Gyűjtéséhez. A helyszíni és online adományok teljes egészében az Élet Kis Virága Alapítvány munkáját támogatják, amely a halmozottan sérült gyermekeket nevelő szülők mentális egészségéért dolgozik.

A Fiatal Családosok Klubja célja, hogy összekötő kapocs legyen a társadalom és a családok között: felhívja a figyelmet a családok helyzetére és eljuttassa hozzájuk a számukra fontos lehetőségeket. Közösséget teremt fiatal szülőknek, ahol tapasztalatot cserélhetnek és szakmai támogatást kaphatnak. Hisznek abban, hogy a család és a gyermek a társadalom alapja. Az Élet Kis Virága Alapítvány a súlyosan, halmozottan sérült gyermeket nevelő családok életminőségének javításáért dolgozik. Mentális és fizikai terápiákat, valamint rekreációs programokat kínál, hogy a család minden tagja, vagyis a szülők és a testvérek is, komplex segítséghez jussanak. Hiszik, hogy a tudás, az összetartás és a közösen megélt minőségi idő évtizedekre erőt ad.


 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu