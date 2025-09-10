Exkluzív! Freddie Mercury személyi asszisztense kifakadt: könnyek között mesélt a Queen legendájának utolsó évéről

Budapestre látogatott a legendás énekes személyi asszisztense, aki a világsztár utolsó tíz évében szinte 0-24 órát töltött vele, egészen a haláláig. Freddie Mercury személyi asszisztense a Metropolnak mesélt a Queen frontemberének magánéletéről, a rocksztár imidzséről és arról is, milyen volt a barátjának, egyik legfőbb bizalmasának lenni.

Freddie Mercury halála lesújtotta a nagyközönséget (Fotó: Northfoto)

Bár már 34 éve, hogy örökre lehunyta szemét a Queen énekese, de emléke nem halványodik, nem véletlenül tartották őt korának legkiemelkedőbb, legegyedibb előadójának. Freddie Mercury zsenialitását számtalan szakíró megzenésítette már, születtek könyvek magánéletéről, de most személyi asszisztense arról mesélt lapunknak, milyen ember volt Freddie, a legjobb barát.

Freddie Mercury-ról, a Queen frontemberéről mesélt titkokat a személyi asszisztense (Fotó: MATE KRISZTIAN / Metropol)

Ilyen barát volt Freddie Mercury

A Magyar Zene Háza és a World of Freddie saját tervezésű kiállítása elsőként mutatja be a világ egyik legnagyobb rockikonja személyes történetét úgy, ahogyan eddig még soha nem láthattuk: több száz eredeti tárgy – színpadi kosztümök, köztük a budapesti koncerten viselt ikonikus dzseki és cipő, dalszöveg-kéziratok, saját rajzok, utazások alatt vásárolt antik tárgyak, valamint bútorok otthonából, a Garden Lodge-ból – mellett barátok és munkatársak személyes történetei adnak betekintést a sztár mindennapjaiba. A kiállítás különlegessége, hogy Freddie Mercury egykori személyi asszisztense és barátja, Peter Freestone, narrátorként kíséri végig az érdeklődőket a teljes tárlaton.

„Freddie volt a főnököm, de még munkaköri leírásom se volt. Onnan tudtam, hogy ez egy munka, hogy minden hónapban kaptam érte fizetést a számlámra” – mesélte mosolyogva a Metropolnak Peter Freestone.

Szuper főnök volt, mindenkinek pontosan meg volt a feladata, tudtuk, ha mindent megteszünk, amit kért, akkor elégedett, boldog lesz. Egy dolgot utált nagyon, ha az ember nem tervezett előre, ha nem vette figyelembe a következményeket, amivel aztán másnak gondot okozott. De ilyenkor se kiabált, vagy csak akkor, ha le kellett vezesse a feszültséget. Volt, hogy velem is kiabált, de tudtam ilyenkor, hogy ez nem személyes, nem nekem szól, 5 perc múlva mindig jött is, hogy na, akkor mit csináljunk, hova menjünk, ő ha mérges is volt, sose volt haragtartó.

A világsztár, mint minden igazi művész, hatalmas amplitudókkal élt, hol nagyon fent, hol nagyon lent volt.