Exkluzív! Freddie Mercury személyi asszisztense kifakadt: könnyek között mesélt a Queen legendájának utolsó évéről

Freddie Mercury bizalmasa könnyek között idézte fel, hogyan kísérte végig az AIDS-szel küzdő énekest élete legnehezebb időszakán. Freddie Mercury személyi asszisztense, Peter Freestone exkluzív interjúban mesélt a Metropolnak a Queen legendájának utolsó évéről.
Budapestre látogatott a legendás énekes személyi asszisztense, aki a világsztár utolsó tíz évében szinte 0-24 órát töltött vele, egészen a haláláig. Freddie Mercury személyi asszisztense a Metropolnak mesélt a Queen frontemberének magánéletéről, a rocksztár imidzséről és arról is, milyen volt a barátjának, egyik legfőbb bizalmasának lenni.
Bár már 34 éve, hogy örökre lehunyta szemét a Queen énekese, de emléke nem halványodik, nem véletlenül tartották őt korának legkiemelkedőbb, legegyedibb előadójának. Freddie Mercury zsenialitását számtalan szakíró megzenésítette már, születtek könyvek magánéletéről, de most személyi asszisztense arról mesélt lapunknak, milyen ember volt Freddie, a legjobb barát.
A Magyar Zene Háza és a World of Freddie saját tervezésű kiállítása elsőként mutatja be a világ egyik legnagyobb rockikonja személyes történetét úgy, ahogyan eddig még soha nem láthattuk: több száz eredeti tárgy – színpadi kosztümök, köztük a budapesti koncerten viselt ikonikus dzseki és cipő, dalszöveg-kéziratok, saját rajzok, utazások alatt vásárolt antik tárgyak, valamint bútorok otthonából, a Garden Lodge-ból – mellett barátok és munkatársak személyes történetei adnak betekintést a sztár mindennapjaiba. A kiállítás különlegessége, hogy Freddie Mercury egykori személyi asszisztense és barátja, Peter Freestone, narrátorként kíséri végig az érdeklődőket a teljes tárlaton.
„Freddie volt a főnököm, de még munkaköri leírásom se volt. Onnan tudtam, hogy ez egy munka, hogy minden hónapban kaptam érte fizetést a számlámra” – mesélte mosolyogva a Metropolnak Peter Freestone.
Szuper főnök volt, mindenkinek pontosan meg volt a feladata, tudtuk, ha mindent megteszünk, amit kért, akkor elégedett, boldog lesz. Egy dolgot utált nagyon, ha az ember nem tervezett előre, ha nem vette figyelembe a következményeket, amivel aztán másnak gondot okozott. De ilyenkor se kiabált, vagy csak akkor, ha le kellett vezesse a feszültséget. Volt, hogy velem is kiabált, de tudtam ilyenkor, hogy ez nem személyes, nem nekem szól, 5 perc múlva mindig jött is, hogy na, akkor mit csináljunk, hova menjünk, ő ha mérges is volt, sose volt haragtartó.
A világsztár, mint minden igazi művész, hatalmas amplitudókkal élt, hol nagyon fent, hol nagyon lent volt.
„Ezt meg kellett tanulnom kezelni, de hamar tudtam már a jelekből, mi jön, milyen a hangulata. Tudtam, mikor kell otthagyni egy fél órára, mindig lehetett tudni, hogy mi következik és azzal mit tudunk kezdeni. De azt mindig tudatta velünk, hogy a rosszkedve nem miattunk van.”
Peter tisztában volt vele, hogy az övé a világ egyik legjobb állása, mégis volt, hogy ott akart hagyni csapot-papot.
De nem azért, mert beteg volt, vagy mert nehéz lett volna vele. Életének utolsó évében történt valami, azt vettem észre, hogy már nem beszél hozzám, az volt az érzésem, hogy nem bízik benne. Félrehívtam és mondtam neki, hogy ha nem akarod, hogy itt legyek, akkor mondd és elmegyek, mert erre semmi szükséged nincs, van neked elég bajod enélkül is, akkor már a betegség egyre jobban gyötörte. Később odajött, hogy én voltam mellette élete legnehezebb időszakában, én csinálom vele végig, ne menjek el, bízik bennem.
„Később kiderült mi történt, mitől változott meg. Megjelent egy cikk a betegségéről, amit ugye titkolt és az csak a házból, a legbelsőbb körből mehetett ki. Joe az edzőterem öltözőjében beszélt egy orvossal az AIDS betegségről, ezt meghallotta egy újságíró és megírta… banális történet. Az a legszomorúbb, hogy ezt mi már csak Freddie halála után tudtuk meg, ő úgy ment el, hogy ezt nem tudta, remélem nem maradtak benne kétségek” – fejezte be könnyes szemmel Peter.
