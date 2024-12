25 éve ért véget a Szomszédok: hihetetlen, de az igazi Etus még mindig a forgatás helyszínén él 

– Becsengettek, ha szükségük volt egy üvegre vagy egy pohárra, mert éppen hiányzott a kelléktárukból. Nagy élmény volt, hogy az egyik jelenetet is nálam vették fel, amelyben Mágenheim doktor ellátott egy rosszul levő gyereket. Megkértek, főzzek egy kávét, amit végül a felvételen egy színész nyújtott át neki. A csészét máig nagy becsben tartom. A szobám használatáért gázsit is kaptam. Az összegre már nem emlékszem, de arra igen, jól jött a háztartásba. Komoly pénznek számított – tette hozzá az idős asszony, aki a legjobban Lenke nénit, azaz Komlós Jucit kedvelte. – Egy tüneményes hölgy volt. Egyszerűen képtelenség volt neki előre köszönni. Egyáltalán nem voltak sztárallűrjei. Persze nagyon kedves volt Csűrös Karola, azaz Etus is. Mindig érdeklődött a családról, mert nagyon szerette a gyerekeket. Egy igazi színésznő volt, de mellette ember is.

Etus a lakásába is beengedte a Szomszédok stábját / Fotó: Fanny

Zarándokhely az épület

Tóth Etus elárulta: a lakásában a Szomszédok befejezése után eltelt évtizedekben lecserélte a bútorzatot. Az épületben is történtek változások, például újrafestették a falakat.

– A házban eredeti egyebek között a folyosók pvc-burkolata, a lépcsőkorlátok és a lift” – avat be Sebes Józsefné, és hozzátette: a Szomszédok-turizmus máig létező jelenség. – Rendszeresen érkeznek csoportok, hogy megnézhessék, hol zajlottak a forgatások. Én szívesen beengedem őket, hogy fényképeket készíthessenek magukról a folyosókon.

(Fanny)