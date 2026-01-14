"Az orvosok azt mondták, hogy a puffadásomat gyomorfertőzés okozza. Végül kiderült: már csak két évem van hátra"

Egy fitt és egészséges anyukát halálos ítélettel sújtottak, miután a puffadására és a gyomorgörcseire az orvosok először azt mondták, hogy csak egy fertőzés. Valójában a tünetek a végső stádiumú bélrák jelei voltak. A szakemberek szerint már csak 2 éve van hátra.

A kétgyermekes édesanya puffadását az orvosok először félrediagnosztizálták Fotó: Northfoto

A puffadás és görcsök ellenére túl későn vették észre a rákot

A 46 éves, argentin születésű, de jelenleg Londonban élő Cecilia Capolupo először akkor kereste fel háziorvosát, amikor egy családi nyaralásból puffadással tért haza.

Puffadtan tértem vissza a nyaralásról, aztán gyomorgörcsök gyötörtek, és elmentem kivizsgálásra

– magyarázta az édesanya.

A kétgyermekes asszonynak azt mondták, valószínűleg fertőzésben szenved, de egy vastagbéltükrözés 2025 szeptemberében negyedik stádiumú bélrákot mutatott ki nála. Az orvosok ekkor szembesültek azzal, hogy a nyolc centiméteres daganat már átterjedt a hasfalára, a májára és a tüdejére is, így mindössze két éve maradt hátra a halálos diagnózis fényében.

Elmentem egy rutin vastagbéltükrözésre, és még aznap halálos ítéletet mondtak. Pánikrohamom volt, olyan, amilyet még soha életemben nem tapasztaltam. Hajnali kettőkor sírva ébredtem... Senkinek sem kívánom ezt

– emlékezett vissza Capolupo.

Az édesanya felhívta ismerőseit és családtagjait, hogy közölje, haldoklik, és végső búcsút vegyen mindenkitől. Először azonban férjével, a 45 éves, skót Markkal kellett közölnie a szörnyű hírt. A párnak egy hat- és egy négyéves gyermeke van.

Az asszony felidézte: akkor tudta, hogy rossz hírt fognak közölni vele az orvosok, amikor Markot behívták a váróteremből, hogy ő is ott legyen mellette.

Azt mondták, van valami, ami daganatra hasonlít... Hatalmas sokk volt. Soha nem voltak a tipikus tüneteim. Soha nem volt székrekedésem vagy hasmenésem.

Az édesanya alig dolgozta fel az első diagnózist, máris jött az újabb lesújtó hír, miszerint a rák gyógyíthatatlan.

Azt mondta az orvos, mindenhol ott van, az egész hasfalamon, a májamon és a tüdőmben.

Capolupo most kéthetente kemoterápiás kezeléseken vesz részt, emellett otthoni kezelésben is részesül. Négy kemoterápiás kör után úgy érzi magát, mint egy 90 éves nő, akinek minden idők legrosszabb másnapossága van.