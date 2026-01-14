"Az orvosok azt mondták, hogy a puffadásomat gyomorfertőzés okozza. Végül kiderült: már csak két évem van hátra"
Halálos ítélettel néz szembe egy édesanya, akinek diagnózisát egy rutinvizsgálat leplezte le. Puffadását és görcseit az orvosok először egy fertőzésnek tudták be, majd jött a lesújtó hír.
Egy fitt és egészséges anyukát halálos ítélettel sújtottak, miután a puffadására és a gyomorgörcseire az orvosok először azt mondták, hogy csak egy fertőzés. Valójában a tünetek a végső stádiumú bélrák jelei voltak. A szakemberek szerint már csak 2 éve van hátra.
A puffadás és görcsök ellenére túl későn vették észre a rákot
A 46 éves, argentin születésű, de jelenleg Londonban élő Cecilia Capolupo először akkor kereste fel háziorvosát, amikor egy családi nyaralásból puffadással tért haza.
Puffadtan tértem vissza a nyaralásról, aztán gyomorgörcsök gyötörtek, és elmentem kivizsgálásra
– magyarázta az édesanya.
A kétgyermekes asszonynak azt mondták, valószínűleg fertőzésben szenved, de egy vastagbéltükrözés 2025 szeptemberében negyedik stádiumú bélrákot mutatott ki nála. Az orvosok ekkor szembesültek azzal, hogy a nyolc centiméteres daganat már átterjedt a hasfalára, a májára és a tüdejére is, így mindössze két éve maradt hátra a halálos diagnózis fényében.
Elmentem egy rutin vastagbéltükrözésre, és még aznap halálos ítéletet mondtak. Pánikrohamom volt, olyan, amilyet még soha életemben nem tapasztaltam. Hajnali kettőkor sírva ébredtem... Senkinek sem kívánom ezt
– emlékezett vissza Capolupo.
Az édesanya felhívta ismerőseit és családtagjait, hogy közölje, haldoklik, és végső búcsút vegyen mindenkitől. Először azonban férjével, a 45 éves, skót Markkal kellett közölnie a szörnyű hírt. A párnak egy hat- és egy négyéves gyermeke van.
Az asszony felidézte: akkor tudta, hogy rossz hírt fognak közölni vele az orvosok, amikor Markot behívták a váróteremből, hogy ő is ott legyen mellette.
Azt mondták, van valami, ami daganatra hasonlít... Hatalmas sokk volt. Soha nem voltak a tipikus tüneteim. Soha nem volt székrekedésem vagy hasmenésem.
Az édesanya alig dolgozta fel az első diagnózist, máris jött az újabb lesújtó hír, miszerint a rák gyógyíthatatlan.
Azt mondta az orvos, mindenhol ott van, az egész hasfalamon, a májamon és a tüdőmben.
Capolupo most kéthetente kemoterápiás kezeléseken vesz részt, emellett otthoni kezelésben is részesül. Négy kemoterápiás kör után úgy érzi magát, mint egy 90 éves nő, akinek minden idők legrosszabb másnapossága van.
Nem tervezek egyhamar meghalni. Az orvosok azt mondták, hogy valószínűleg két évem van hátra. Öt év alatt a negyedik stádiumú rákban 13 százalék a túlélési arány. Megpróbálom, és ha lehet, többet is. Azt tervezem, hogy visszamegyek dolgozni. Folytatnom kell az életemet.
Az édesanya hozzátette, hogy bár az első tünetek észrevétele után azonnal orvoshoz ment, az ő esetében ekkor már túl késő volt. Azonban, ha elment volna a szűrővizsgálatra, a története egészen másképp alakulhatott volna – írja a Daily Mail.
