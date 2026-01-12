Vérrákkal diagnosztizálták a kétévest, anyja korábbi jó cselekedete mentette meg

Egy édesanya, aki gyermeke születése után köldökzsinórvért adományozott, megosztotta annak rendkívüli történetét, hogyan mentett meg egy hasonló adomány évekkel később az ő lánya életét. A köldökzsinórvér ugyanis, amely a méhlepényben és a köldökzsinórban található a baba születése után, gazdag őssejtekben, és különböző daganatos betegségek, immunrendszeri kórképek és genetikai rendellenességek kezelésére használható. Épp ezért tökéletes lehetőség volt arra, hogy Natasha Kirkpatrick lányának, Ellariának az életét megmenthessék vele, miután a kétéves vérrákkal küzdött.

Vérrákkal küzdött a kislány, egy másik anya adománya mentette meg. Fotó: Pexels (illusztréció)

Vérrákkal küzdött a kislány, egy másik anya adománya mentette meg

A most nyolcéves Ellariát 2019 karácsony estéjén, mindössze kétéves korában diagnosztizálták akut limfoblasztos leukémiával, vérrákkal. Sajnos a kemoterápiát követően a betegsége kiújult. Eredetileg Ellariát 2022-ben őssejt-transzplantációra tervezték, ám ezt az utolsó pillanatban le kellett mondani, mert a donor elkapta a koronavírust, így a csöppség ehelyett sürgősségi köldökzsinórvér transzplantáción esett át.

Tudtam a köldökzsinórvérről, mert Ellaria saját köldökzsinórvérét is felajánlottam, amikor megszületett. Maga az őssejt-transzplantáció nem ijesztő. Fecskendők és az őssejtek bekerülnek a véráramba, de összességében nagyon nehéz időszak volt. Igazából még mindig megfigyelés alatt áll, és vannak utóhatások, amelyek kissé érintették a szívét és az agyát. Ránézésre nem mondanád meg, min ment keresztül, pedig elképesztő, amin átment

- közölte a most negyedik osztályos kislány 37 éves édesanyja, Natasha.

A háromgyermekes édesanya, aki férjével, Jonathannel a negyedik gyermeküket várja, hozzátette:

Nem tudok elég hálás lenni annak az édesanyának, aki felajánlotta azt a köldökzsinórvért, amelyet Ellaria kapott. Az orvosok és az a transzplantáció nélkül nem lenne itt. Egyszerűen nincsenek szavak arra, amit érzek Azt gondolom, nagyszerű dolog, hogy az emberek megteszik ezt. És büszke voltam rá, hogy én is megtettem

- idézte őt a Mirror.