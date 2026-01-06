6 éve állt meg a világ: a koronavírus emléke sokkoló képekben

2020 januárjában még senki nem sejtette, hogy napokon, heteken belül minden megváltozik. A világ ment tovább a megszokott módon: utaztunk, találkoztunk, rendezvényekre jártunk, terveztük az évet, a nyarat, az életet. A hírekben ugyan feltűnt egy rövid közlemény – a kínai kormány bejelentette egy új típusú koronavírus megjelenését, COVID 19–, de akkor ez még távoli, szinte jelentéktelen információnak tűnt.

Emlékszel még? 6 éve söpört végig a COVID– így változott meg az életünk ( Fotó: AFP)

Pusztító világjárvány - COVID 19 képgaléria

2020 tavaszán városok némultak el, iskolák zártak be, kórházak teltek meg, és az emberek bizonytalanságban, félelemben figyelték a híreket. Az addig természetesnek hitt mindennapok – kézfogás, ölelés, találkozások – hirtelen veszélyforrássá váltak.

A képek, amelyek akkor készültek, máig megrázóak: üres utcák, lezárt határok, maszkos arcok, kimerült egészségügyi dolgozók. Olaszország katonai teherautói, amelyek koporsókat szállítottak, örökre beégtek az emberek emlékezetébe. A kórtermekben ápolók tartották a betegek kezét, amikor a család már nem lehetett mellettük.

A járvány nemcsak egészségügyi, hanem lelki válságot is hozott. Sokan veszítették el szeretteiket, munkahelyüket, biztonságérzetüket. Az elszigeteltség, a bezártság és a bizonytalanság mindannyiunkat megviselt. Ugyanakkor a válság megmutatta az emberi összefogás erejét is: erkélyekről tapsoltak az orvosoknak, önkéntesek segítettek az időseknek, közösségek szerveződtek egymás támogatására.

Ma, hat évvel később, amikor visszanézünk ezekre a képekre, már nemcsak a félelemre emlékezünk, hanem arra is, hogy túléltük. A világ ugyan nem lett olyan, mint előtte, de megtanultunk együtt küzdeni egy láthatatlan ellenséggel.

