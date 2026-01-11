Furcsa jelre figyelt fel a lánya szemében az édesanya: a diagnózis hallatán sírva összeomlott

Teljesen maga alá került egy édesanya, miután az orvosok közölték vele a kislánya megrázó diagnózisát. A 32 éves Bronte Richards a walesi Llanhillethből azután figyelt fel arra, hogy valami nincsen rendben, miután a gyermeke szemében különös fény jelent meg, mialatt vakuval fényképezték.

Szóhoz sem jutott a diagnózis hallatán az édesanya

Fotó: Freepik/Felix Russell-Saw

Bronte, elmondása szerint, egy fehér fényt vett észre az akkor nyolc hónapos lánya, Raye jobb szemében, amit kezdetben a fényviszonyoknak tulajdonított. Ezt követően, mialatt Raye a kilencéves testvérével, Dawsonnal fürdött, Bronte mindkettőjüket lefényképezte: ahogy a vaku véletlenül felvillant, ismét feltűnt a kislány szemében az a bizonyos fény. Az édesanya ekkor felkereste a helyi optikust, aki valami rendelleneset észlelt, így Raye-t beutalták a sürgősségi szemészeti klinikára. Újabb szemvizsgálatokat követően kétoldali retinoblasztómát – mindkét szemet érintő rákot –, diagnosztizáltak a kislánynál a Birminghami Női és Gyermekkórházban. Raye azóta egy hat hónapos kemoterápiás kezelésen esett át a daganatok csökkentése érdekében, és jelenleg is lézerterápiát kap a rák kezelésére.

Bronte a közelmúltban úgy nyilatkozott, teljesen ledöbbent, amikor meghallotta a kislány diagnózisát.

Rögtön arra gondoltam, hogy meg fog halni: azt mondták, a daganat olyan nagy, hogy az egész jobb szemét befedi. Azt hittem, el kell majd távolítani Raye szemét. Egyszerűen nem értettem, miért történik mindez

– mondta el az édesanya, aki először a háziorvost kereste fel, miután felfigyelt a furcsa fényre a kislánya jobb szemében, ám azzal nyugtatták, minden rendben van. Mivel ez nem győzte meg, Bronte az optikushoz fordult, mondván, attól tart, Raye-nek szemrákja van. Innen kapták meg a beutalót a szemészeti klinikára.

2025. január 2-án Raye szemtágításon esett át a Royal Gwent Kórházban, ahol egy szemész szakorvos ezután arról tájékoztatta Brontét, nincs ok az aggodalomra, majd retinaleválást diagnosztizált a gyermeknél. A szakorvos azt tanácsolta a nőnek, egy héttel később menjenek vissza újabb vizsgálatra, mivel Raye-nek szemüvegre lehet szüksége. Később azonban már azt közölték az édesanyával, hogy a gyermeknek retinoblasztómája van.

Elküldtek minket a Royal Gwent vezető szemészéhez. Alapos vizsgálatot végzett, és azt mondta: »Nagyon sajnálom, Raye-nek retinoblasztómája van, a daganatok pedig agresszívnek tűnnek«. Emlékszem, hogy egyszerűen a földre zuhantam, mialatt a karjaim közt tartottam a babámat. Azt kiabáltam: »Nem, nem, nem, tévedtek! Múlt héten azt mondták nekünk, hogy semmi bajunk.« Az egész világunk a feje tetejére állt

– emlékezett vissza Bronte.