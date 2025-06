Csodával határos gyógyulás: Két halálos betegséget is túlélt a 4 éves kisfiú

A négyéves Felix Disney-Moore semmilyen tünetet nem mutatott, egészen addig, míg édesanyja, a 40 éves Hayley Disney különös, fehéres fényt nem vett észre fia bal szemében. Azonnal orvosi segítséget kértek. A kisfiú sürgősségi beutalóval került kórházba, ahol megkapták a sokkoló diagnózist.

Kettős diagnózist kapott a kisfiú – Fotó: Pixabay

A diagnózis lesújtotta a családot

A kétoldali retinoblasztóma olyan szemben kialakuló daganat, amely mindkét szemet érinti. A szülők fájdalmas hírt kaptak: Felix életének megmentéséhez el kell távolítani a bal szemét.

Azonban a műtét előtt egy MRI-vizsgálat kimutatott egy másik tumort is. Így módosítaniuk kellet Felix diagnózisát: trilaterális retinoblasztómát állapítottak meg leptomeningeális érintettséggel (az agyhártyákra is átterjedt a daganat). A család megpróbáltatásai azonban nem enyhültek, a kezelés utáni három hónapos kontrollvizsgálat újabb tumort mutatott ki Felix máján. További vizsgálatok megerősítették, hogy Felix limfómában is szenved.

A kisfiú már két éve kemoterápiás kezeléseken vesz részt, abban a reményben, hogy júliusra befejezheti azokat – írja a Mirror.

Két év kemoterápia és egy ijesztő szepszises epizód van a kisfiú mögött. Utóbbit egy beültetett infúziós eszköz (port) életveszélyes fertőzése okozott. A bátor kisfiú végre közelít a kezelések befejezéséhez, amely várhatóan 2025 júliusában lesz, szülei alig várják, hogy gyermekük ismét normális életet éljen.