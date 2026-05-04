Szikrázó napsütés és közel 30 fok - Itt a nyár
Itt a strandidő! Elő a bikinikkel és irány a part. Ilyen időjárással kedveskedik nekünk május első hétfője.
Változatlanul napos, csapadékmentes időjárásra van kilátás, leginkább a Dunántúlon lehetnek fátyolfelhők az égen. A déli szél többfelé megélénkül, északnyugaton megerősödik. Délutánra 23 és 28 fok közé melegszik fel a levegő, a szelesebb északnyugati helyeken mérhetjük a legmagasabb értékeket, írja a met.hu.
Szikrázó napsütés, közel 30 fok - Ilyen időjárással indul a hét
A szikrázó napsütést kevés fátyolfelhő zavarja (ez inkább csak a Dunántúlon), melyből biztosan nem alakul ki eső. Nyárias meleg idő lesz, hiszen a csúcsérték elérheti a 22-27 fokot, áll a koponyeg előrejelzésében.
