A pozitív csalódások napján bármi megtörténhet, amit szeretnél

Valakinek üzletet, másoknak hatalmas változást hoz életébe a mai nap, csillagjegye alapján. A trigon fényszögek szerencsés fordulatokat mutatnak, ezért érdemes figyelni az apró jelekre!

A változások kora a nyakunkon

Most van ideje a nagy változásoknak

Kos

Ma szinte szárnyal! A Hold tűz elemű jegyben, a Nyilasban van, és rengeteg lendületet ad. Ha eddig halogatott valamit, most vegye kézbe, mert óriási energiák támogatják. Zseniális ötletek villanhatnak be, melyek új megoldást hoznak egy régi ügyben.

Bika

A trigon fényszögek szerencsés fordulatokat mutatnak. Érdemes figyelni az apró jelekre, mert most akár egy félmondatból is nagy felismerést kaphat. A Bika jegyében jár a Merkúr vasárnap reggel óta, ami a párkapcsolatban hoz mélyebb beszélgetéseket.

Ikrek

Önre is egy nagyon hatékony nap vár, jó fejleményekkel. Viszont vigyázzon, kezelje óvatosan a bizalmas információikat és csakis olyasmit osszon meg idegenekkel, ami nem okozhat kellemetlenséget később, ha kitudódik. Most egy-egy óvatlan megjegyzés is komoly félreértéseket okozhat.

Rák

Hétfőn erősnek, eltökéltnek érezheti magát, s így most minden hosszú távú tervében sikert és áttörést tapasztalhat meg. Viszont türelmetlen is lehet, ha valaki nem veszi ki a részét a munkából, vagy nem úgy, ahogy szeretné. Legyen egy picit megértőbb! Persze más helyett ne dolgozzon!

Oroszlán

Hétfőn rengeteg dolga akadhat, még szerencse, hogy váratlan segítséget is kap hozzá. Tegye félre az ellenérzéseit, és fogadja el a felajánlott segítséget. Meg fog lepődni, mennyire félreismerte az illetőt… Ez a pozitív csalódások napja!

Szűz

Hétfőn különösen erős megérzéseket jeleznek a bolygók a Szűznek. Most képes lesz egyszerre összpontosítani a részletekre és a nagy egészre is, ami nagyon előrelendíti az ügyeit. Jó döntéseket hozhat az üzletben és a magánéletben egyaránt.

Mérleg

Ma az lehet az érzése, hogy jó helyen vagy jó időben. Valószínűleg már rég készül arra, ami hétfőn csak úgy, váratlanul megtörténik önnel. Valójában már régen megérett erre a helyzet. És amit nem mert eddig meglépni, a sors megteszi most ön helyett.