A pozitív csalódások napján bármi megtörténhet, amit szeretnél
Ez a pozitív csalódások napja! Valakinek szerencsét, másoknak hatalmas változást hozhat a mai nap.
Valakinek üzletet, másoknak hatalmas változást hoz életébe a mai nap, csillagjegye alapján. A trigon fényszögek szerencsés fordulatokat mutatnak, ezért érdemes figyelni az apró jelekre!
Most van ideje a nagy változásoknak
Kos
Ma szinte szárnyal! A Hold tűz elemű jegyben, a Nyilasban van, és rengeteg lendületet ad. Ha eddig halogatott valamit, most vegye kézbe, mert óriási energiák támogatják. Zseniális ötletek villanhatnak be, melyek új megoldást hoznak egy régi ügyben.
Bika
A trigon fényszögek szerencsés fordulatokat mutatnak. Érdemes figyelni az apró jelekre, mert most akár egy félmondatból is nagy felismerést kaphat. A Bika jegyében jár a Merkúr vasárnap reggel óta, ami a párkapcsolatban hoz mélyebb beszélgetéseket.
Ikrek
Önre is egy nagyon hatékony nap vár, jó fejleményekkel. Viszont vigyázzon, kezelje óvatosan a bizalmas információikat és csakis olyasmit osszon meg idegenekkel, ami nem okozhat kellemetlenséget később, ha kitudódik. Most egy-egy óvatlan megjegyzés is komoly félreértéseket okozhat.
Rák
Hétfőn erősnek, eltökéltnek érezheti magát, s így most minden hosszú távú tervében sikert és áttörést tapasztalhat meg. Viszont türelmetlen is lehet, ha valaki nem veszi ki a részét a munkából, vagy nem úgy, ahogy szeretné. Legyen egy picit megértőbb! Persze más helyett ne dolgozzon!
Oroszlán
Hétfőn rengeteg dolga akadhat, még szerencse, hogy váratlan segítséget is kap hozzá. Tegye félre az ellenérzéseit, és fogadja el a felajánlott segítséget. Meg fog lepődni, mennyire félreismerte az illetőt… Ez a pozitív csalódások napja!
Szűz
Hétfőn különösen erős megérzéseket jeleznek a bolygók a Szűznek. Most képes lesz egyszerre összpontosítani a részletekre és a nagy egészre is, ami nagyon előrelendíti az ügyeit. Jó döntéseket hozhat az üzletben és a magánéletben egyaránt.
Mérleg
Ma az lehet az érzése, hogy jó helyen vagy jó időben. Valószínűleg már rég készül arra, ami hétfőn csak úgy, váratlanul megtörténik önnel. Valójában már régen megérett erre a helyzet. És amit nem mert eddig meglépni, a sors megteszi most ön helyett.
Skorpió
Ma sikerül egy jelentős részeredményt elérni egy ügyben, mellyel ráadásul úgymond a kecske is jóllakhat, meg a káposzta is megmarad. Azért még ne bízza el magát, mert lesz még miért küzdenie, de a Nyilas Hold jelzi, hogy sikert ér el!
Nyilas
Hétfőn egyszerűen lehengerlő. Olyan a kisugárzása, amivel nem tud versenyezni senki sem. Ugyanakkor a párkapcsolatban szükség lesz egy kis taktikázásra, ha meg akarja tartani a megszokott harmóniát. Persze nagyon fontos az őszinteség, de most egyáltalán nem mindegy, hogyan tálalja a véleményét.
Bak
Hétfőn különös megérzése támadhat valamivel kapcsolatban, és hamar bebizonyosodik, hogy igaza is van! Jó, hogy hallgatott az intuíciójára. Az is lehet, hogy éjszaka élénk álma lesz: figyeljen az üzenetére!
Vízöntő
Érdekes élménye lesz hétfőn, talán egy olyan helyen, vagy olyan személy közelében, ahol általában feszültség övezi minden lépését, barátságos légkör fogadhatja. Most tud egy nagyot fordítani a dolgokon! Kihasználhatná a helyzetet és tisztázhatna néhány kérdést.
Halak
Hétfőn érdemes a hivatalos ügyeket, vagy nagyobb bevásárlásokat lebonyolítania. Minden pénzügyi tranzakcióban szerencsével járhat. Olcsóbban vásárolhat, drágábban adhat el, mint más napokon. Jó üzletet is köthet!
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre