Tragédia - pár napja még a színpadon állt, mielőtt elhunyt a legendás rockzenész

Álmában érte a halál, szerető kutyája társaságában. Az elhunyt zenész halálhírét családja erősítette meg.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.05.04. 11:40
elhunyt Santana zenész

Elhunyt a legendés rockzenekar front embere. A 79 éves Alex Ligertwood halálhírét családja erősítette meg.

Elhunyt a legendás Santana zenekar frontembere, Alex Ligertwood
Fotó: Unsplash.com – Képünk illusztráció

Elhunyt a híres zenekar a Santana egykori énekese. Alex Ligertwood néhány nappal ezelőtt még színpadon állt.

Ligertwodd lánya Merci közölte, hogy az énekes Santa Monicaban hunyt el, álmában, békésen, kutyája Bobo társaságában. A zenész felesége Shawn Brogan a közösségi médiában búcsúzott férjétől: „Alexet nagyon sokan szerették.

Saját útját járta a saját feltételei szerint

A megemlékezésben megemlítette, hogy a zenész különleges ember volt: 

Ha ismerted, szeretted. Rendkívüli hangjával rengeteg embert megérintett. Csupa szív és lélek volt. A legnagyobb öröme az volt, hogy zenélhetett, énekelhetett és megoszthatta a tehetségét másokkal.

A zenész halála előtt néhány nappal még a színpadon állt, amiről felesége is megemlékezett: „Hálás vagyok ezért. A saját útját járta, a saját feltételei szerint egészen a végéig.” A búcsút pedig szívszorító szavakkal zárta: „Mindig szeretni foglak, drága Alexem.” - olvasható a Daily Star cikkében.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
