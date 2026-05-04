Tragédia - pár napja még a színpadon állt, mielőtt elhunyt a legendás rockzenész

Elhunyt a legendás Santana zenekar frontembere, Alex Ligertwood

Elhunyt a híres zenekar a Santana egykori énekese. Alex Ligertwood néhány nappal ezelőtt még színpadon állt.

Ligertwodd lánya Merci közölte, hogy az énekes Santa Monicaban hunyt el, álmában, békésen, kutyája Bobo társaságában. A zenész felesége Shawn Brogan a közösségi médiában búcsúzott férjétől: „Alexet nagyon sokan szerették.”

His amazing voice shall live forever https://t.co/COt8rx5vdy — NYC Lee (@NYCLee5) May 3, 2026

Saját útját járta a saját feltételei szerint

A megemlékezésben megemlítette, hogy a zenész különleges ember volt:

Ha ismerted, szeretted. Rendkívüli hangjával rengeteg embert megérintett. Csupa szív és lélek volt. A legnagyobb öröme az volt, hogy zenélhetett, énekelhetett és megoszthatta a tehetségét másokkal.

A zenész halála előtt néhány nappal még a színpadon állt, amiről felesége is megemlékezett: „Hálás vagyok ezért. A saját útját járta, a saját feltételei szerint egészen a végéig.” A búcsút pedig szívszorító szavakkal zárta: „Mindig szeretni foglak, drága Alexem.” - olvasható a Daily Star cikkében.