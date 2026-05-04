Tragédia - pár napja még a színpadon állt, mielőtt elhunyt a legendás rockzenész
Álmában érte a halál, szerető kutyája társaságában. Az elhunyt zenész halálhírét családja erősítette meg.
Elhunyt a legendés rockzenekar front embere. A 79 éves Alex Ligertwood halálhírét családja erősítette meg.
Elhunyt Alex Ligertwood a Santana zenekar frontembere
Elhunyt a híres zenekar a Santana egykori énekese. Alex Ligertwood néhány nappal ezelőtt még színpadon állt.
Ligertwodd lánya Merci közölte, hogy az énekes Santa Monicaban hunyt el, álmában, békésen, kutyája Bobo társaságában. A zenész felesége Shawn Brogan a közösségi médiában búcsúzott férjétől: „Alexet nagyon sokan szerették.”
Saját útját járta a saját feltételei szerint
A megemlékezésben megemlítette, hogy a zenész különleges ember volt:
Ha ismerted, szeretted. Rendkívüli hangjával rengeteg embert megérintett. Csupa szív és lélek volt. A legnagyobb öröme az volt, hogy zenélhetett, énekelhetett és megoszthatta a tehetségét másokkal.
A zenész halála előtt néhány nappal még a színpadon állt, amiről felesége is megemlékezett: „Hálás vagyok ezért. A saját útját járta, a saját feltételei szerint egészen a végéig.” A búcsút pedig szívszorító szavakkal zárta: „Mindig szeretni foglak, drága Alexem.” - olvasható a Daily Star cikkében.
