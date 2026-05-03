Gyászhír! Elhunyt Pálfalvi Lajos

Családja közölte az MTI-vel vasárnap a gyászhírt. Elhunyt 66 éves korában Pálfalvi Lajos József Attila-díjas műfordító, irodalomtörténész, egyetemi docens.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.05.03. 15:18
Módosítva: 2026.05.03. 16:43
irodalomtörténész műfordító gyászhír

Pálfalvi Lajos az Eötvös Loránd Tudományegyem Bölcsészettudományi Karán (ELTE BTK) tanult magyar–lengyel–orosz szakon. 1984-től 1999-ig a Magyar Tudományos Akadémia könyvtárában dolgozott, óraadóként lengyel irodalomtörténetet tanított az ELTE BTK lengyel tanszékén, magyar irodalomtörténetet a krakkói Jagelló Egyetemen, lengyel irodalom- és művelődéstörténetet a pécsi Janus Pannonius Tudományegyetem szláv filológiai tanszékének lengyel szekciójában, írja az MTI.

1999-től Piliscsabán, a Pázmány Péter Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán dolgozott, 2000-től több mint 20 éven át a lengyel tanszék vezetője volt, 2014-ben habilitált. Élete utolsó éveiben a Debreceni Egyetem Szlavisztikai Intézetében tanított.

Műveivel és műfordításaival elsősorban a lengyel irodalmat és kultúrát ismertette meg a magyar olvasókkal. A legnevesebb lengyel szerzők, köztük Władysław Reymont, Sławomir Mrożek, Czesław Miłosz, Witold Gombrowicz, Kazimierz Brandys, Andrzej Stasiuk, Olga Tokarczuk, Krzysztof Varga, Józef Mackiewicz és Wiktor Woroszylski műveit fordította magyarra.

Munkásságát 2003-ban Wessely László-díjjal, 2013-ban a Lengyel Kultúráért Alapítvány díjával, 2014-ben József Attila-díjjal, 2017-ben pedig Transatlantyk-életműdíjjal jutalmazták.

Pálfalvi Lajos 2026. május 3-án hunyt el súlyos betegségben.

 

 

