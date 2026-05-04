Zebrán ütött el két gyalogost egy autó Kecskeméten hétfő reggel

Hétfő reggel Kecskeméten egy autó a kijelölt gyalogátkelőn két embert sodort el. A balesethez mentők érkeztek.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.05.04. 11:12
Hétfő reggel Kecskeméten, a Küküllő utcában egy autó a zebrán elütött két gyalogost – egy 12 éves gyereket és egy 53 éves nőt. Az információt dr. Szilágyiné Dabis Krisztina rendőr főtörzsőrmester, a Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányság szóvivője közölte a BAON szerint.

A balesethez mentők érkeztek. Fotó: Unsplash.com – Képünk illusztráció

Mint elmondta, a rendőrök mellett a mentőket is riasztották a balesethez. A BAON információi szerint mindketten könnyebb sérüléseket szenvedtek, ezért kórházba szállították. A rendelkezésre álló adatok alapján az autó vezetője nem adott elsőbbséget a gyalogosoknak a kijelölt átkelőhelyen, ezért történhetett a baleset.

A baleset pontos körülményeit a rendőrség vizsgálja.

 

