Követte, majd kifosztotta az idős asszonyt – órákon belül elkapták

A bevásárlásból hazatérő 73 éves nőt egy idegen követte, majd a bejáratnál kifosztotta. A férfi a megszerzett bankkártyával pénzt akart felvenni, de órákon belül rendőrkézre került.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.05.04. 14:11
rendőrség letartóztatás kifosztás

A kiskunhalasi rendőrök rövid időn belül beazonosították és elfogták azt a férfit, aki egy idős nőt követett, majd a lakása bejáratánál kirabolta.

 A férfi a megszerzett bankkártyával pénzt akart felvenni, de órákon belül rendőrkézre került. Fotó: shutterstock

A 73 éves asszony május 2-án délután indult haza a bevásárlásból, mit sem sejtve arról, hogy egy idegen a nyomába ered. A férfi egészen a lakásáig követte, majd amikor az ajtót nyitotta, odalépett hozzá, megszólította, és pénzt követelt tőle.

Miután az asszony nem adott neki pénzt, a férfi erőszakos lett: letépte a járókeretre akasztott táskát, kivette belőle a pénztárcát, majd elmenekült. A zsákmányban bankkártya is volt, amellyel rövid időn belül kétszer is próbálkozott – előbb 100 ezer, majd 500 ezer forint felvételével – írja a rendőrség.

Az asszony azonnal segítséget kért, a rendőrök pedig gyorsan reagáltak: néhány órán belül azonosították és elfogták a 20 éves férfit. Kifosztás bűntettének gyanúja miatt hallgatták ki. A pénztárca később előkerült, a rendőrök lefoglalták, majd visszajuttatták a tulajdonosának. Az elkövetőt őrizetbe vették, és indítványozták letartóztatását.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
