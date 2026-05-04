Ez váratlan volt! Új hírek a Tankcsapda gitárosáról: „már úton a következő”

Sidlovics Gábor Sidi sokatmondó bejelentést tett. A Tankcsapda exgitárosa változást ígér.

Szerző: mkb
Létrehozva: 2026.05.04. 12:30
tankcsapda koncert sidlovics gábor sidi

A Tankcsapda évtizedek óta meghatározó alakja a hazai rockerzenének, az elmúlt egy évben pedig a bulvárhírek is róluk szólnak, stílusosan szólva: velük van tele a sajtó… Gitárosváltás történt ugyanis, a hírek sorának pedig még nincs vége.

Egy éve lépett fel utoljára a Tankcsapda színeiben Sidi
Sidlovics Gábor Sidi az utolsó Tankcsapda koncertről és egyéb változásokról vallott
 (Fotó: HAON)

Egy éve volt az utolsó Tankcsapda koncert ebben a felállásban

Bő egy évvel ezelőtt sokkolta az országot a hír, feloszlik a Tankcsapda, legalábbis az addigi formációjának vége: 13 év után kiválik a bandából Sidlovics Gábor Sidi. A harmadik tag kilétét hosszú-hosszú hónapokig titokban tartották, megannyi híresztelésnek, találgatásnak teret adva. Mára tudjuk, Vörös Attila lett a befutó, és azóta az is kiderült, hogy Sidi új bandát alapított.

„Már úton a következő”

Bár a Tankcsapda tagváltásáról szóló első hírek 2025 márciusában érkeztek, a srácok még az aktuális koncertsorozatukat lenyomták együtt, a legutolsó közös koncert pedig május elején volt, erről emlékezett meg most Sidi, aki egy új változásról is hírt adott.

Ma egy éve volt a búcsúkoncertem a Tankcsapdában. Egy év… és mennyi minden történt azóta. Volt kemény, véres felkészülés, ringbe lépés egy ország előtt. Megszületett a Siddhi

– utalt új zenekarára, amiben ő az énekes.

Így folytatta az évértékelést:

Megjelent az első dal – és közel háromszázezren voltatok kíváncsiak rá. És már úton van a következő… Sok minden változott, de egy dolog nem: szeretem az életem. Egyetlen dolog hiányzik igazán… Ti. De ezen hamarosan változtatunk” – ígérte meg, alighanem Sidi új zenekar közelgő koncertjeire utalva.

Elhagyta az országot a búcsúkoncert után

Tavaly a búcsúkoncert után nem sokkal Sidi úgy érezte, ki kell szellőztetnie a fejét, és hogy lehetne ezt jobban megtenni, mint motoron ülve?!

„A búcsúkoncertet követően már reggel elindultam motorozni. Nagyon szeretek a Balkánon kétkerekűzni; egy jóbarátommal, Babucs Mikivel mentem. Az utolsó közös fellépésünk után egyébként is várható volt, hogy lesz bennem üresség, amit ezzel a túrával gyorsan orvosoltunk! Egészen Montenegróig meneteltünk. Ilyenkor nem tervezünk meg semmit előre, nem foglalunk szállást sem, hanem amikor észleljük, hogy sötétedik, keresünk egy helyet. Szeretem feszegetni a határaimat, de egyszer majdnem megjártuk: a szakadó esőben kerestünk szállást, és azt hittük, másnap kórházba kerülünk tüdőgyulladással, de semmi bajunk nem lett”idézte fel tavaly Sidi.

 

