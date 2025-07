„Szeretem feszegetni a határaimat” - Kis híján a kórházban kötött ki Sidlovics Gábor Sidi

Több kihívással is szembe kell néznie Sidlovics Gábor Sidinek. A gitáros a közelmúltban jelentette be hogy távozik a Tankcsapdából, most pedig mind a magánéletében, mind pedig a szakmában küzdelmek egész sora vár rá. Annyi biztos, hogy nem unatkozik, habár egy alkalommal majdnem a kórházban kötött ki - írja a Bors.

Kihívások egész sora vár Sidlovics Gábor Sidire / Fotó: Facebook/Tankcsapda

Rengeteg tervem van a jövőre nézve. A zenével most kicsit kevesebbet tudok foglalkozni, mert az egy egész embert igénylő elfoglaltság. A búcsúkoncertet követően már reggel elindultam motorozni: nagyon szeretek a Balkánon kétkerekűzni, és egy jó barátommal, Babucs Mikivel mentem. Az utolsó közös fellépésünk után egyébként is várható volt, hogy lesz bennem üresség, amit ezzel a túrával gyorsan orvosoltunk! Egészen Montenegróig meneteltünk. Ilyenkor nem tervezünk előre semmit: nem foglalunk szállást, hanem amikor észleljük, hogy sötétedik, akkor keresünk egy helyet. Szeretem feszegetni a határaimat, de egyszer majdnem megjártuk: a szakadó esőben kerestünk szállást. Azt hittük, hogy másnapra kórházba kerülünk tüdőgyulladással, de semmi bajunk nem lett

- mondta el a gitáros, aki a családjával és a volt feleségével kapcsolatban is megszólalt.

A teljes interjút IDE kattintva lehet elolvasni!