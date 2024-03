Ezért vonult el a világ szeme elől Brazíliába a Tankcsapda sztárja

Ez itt legfőképpen a belső munkáról szólt, amit rögtön meg is kaptam. Próbára tette a pszichét, a szellemet, a testet, a fizikumot is. De összességében egy csoda, ami itt van. Van itt egy kis kápolna, templom, ott mondta nekem valaki, hogy kétfajta dolog történik az emberrel, amiről beszélünk és amiről nem. Most már értem is, hogy miért! De amiről lehet, arról majd később fogok is beszélni. Hálás vagyok, hogy ezt megélhettem, hálás vagyok, hogy olyan tapasztalásokat szerezhettem itt, amikről nem is álmodtam, hogy valaha meg fog történni velem.