Tökéletes akart lenni az esküvőjén - Majdnem megvakult az elvégzett kozmetikai kezelés miatt

Egy menyasszony majdnem megvakult, miután egy mikrotűs kozmetikai kezelést kapott egy szépségszalonban. Zhang súlyos arc- és nyakduzzanatot, gennyes kiütéseket és majdnem teljes látásvesztést szenvedett a bőrkezelés után, amit egy esküvői fotózás előtt végeztek el rajta. A Hongkongban élő nő elmondta, jelenleg annyira megviselt állapotban van, hogy maszk nélkül nem mer kilépni az utcára.

Kozmetikai kezelésre ment az esküvő előtt, majdnem tragédia lett a vége

Fotó: Pexels (illusztráció!)

Majdnem megvakult az esküvő előtti kozmetikai kezelés miatt

A nőt a szalon munkatársa beszélte rá a kezelésre, ami egy elektromos eszközzel juttat szérumokat a bőr mélyebb rétegeibe, hogy tökéletes megjelenést biztosítson. A kezelés alatt Zhang szúró zsibbadást érzett, főleg a nyakánál, de a kozmetikus megnyugtatta, hogy ez teljesen normális. Másnap reggelre azonban az egész arca és nyaka vörössé vált és sűrű, fehér gennyes kiütések borították.

Bár az ajánlott hidratálókat és arcmaszkokat használta, az állapota gyorsan romlott. A szemei szinte teljesen bedagadtak, alig látott, a nyakán lévő genny pedig a légzését is megnehezítette.

Végül arca olyan hegessé vált, hogy már tükörbe se mert nézni. Amikor rászánta magát, hogy orvoshoz menjen, a háziorvos súlyos bőrfertőzést diagnosztizált nála és szteroidos kezelést írt fel neki. Az orvosi költségek ekkorra már elérték a körülbelül 938 fontot. De még így is, két héttel később a duzzanat még mindig nem múlt el, és arcát továbbra sem tudta kisminkelni az esküvőre.

Most kártérítést követel az utazási költségek, az orvosi kezelések miatt – összesen mintegy 4194 font értékben.

A szalon eleinte segítőkész volt, azonban a tárgyalások során a kozmetikus férje megvádolta a nőt, miszerint csak pénzt akar kicsikarni belőlük. Mindent letagadtak és azt állították, hogy minden higiéniai előírást betartottak és steril tűkkel dolgoztak. A kártérítési tárgyalások megszakadtak, miután a szalon körülbelül 1876 fontot ajánlott fel, amit a nő nem fogadott el.

A nő jelenleg is kezelésekre jár, és nem tudni, mikor épül fel teljesen. Attól tart, hogy bőre sosem fog teljesen meggyógyulni.

Az eset rávilágít arra, milyen kockázatokkal járhatnak az invazív kozmetikai beavatkozások, különösen fontos életesemények előtt. A vizsgálat még folyamatban van, és egyelőre nem született megállapodás, írja a Mirror.