"Ez a két fiú volt az egész világom!" - Egy tragikus baleset miatt mindkét fiát el kell temetnie az édesanyának

Két alabamai testvér halt meg a héten egy közlekedési balesetben. A testvéreket a 17 éves Braden Canterberryként és a 20 éves Braxton Canterberryként azonosították. Egy 18 éves barátjuk is súlyosan megsérült, és kórházba került.

Két alabamai testvér vesztette életét egy balesetben - Édesanyjuk teljesen összetört

Ez a két fiú volt az egész világom

– mondta Braden és Braxton Canterberry édesanyja, Brandy Mitchell-Canterberry.

A testvérek április 22-én, szerdán hajnali 2 óra körül haltak meg az Alabama állambeli Brilliant településen, a County Road 36 úton – számolt be az AL.com. A balesetben egy 18 éves barátjuk is súlyosan megsérült. Őt helikopterrel szállították a birminghami UAB kórházba.

Ők adtak értelmet mindennek az életemben!

– mondta édesanyjuk, Brandy Mitchell-Canterberry.

Mély szomorúsággal erősítjük meg, hogy egy súlyos közlekedési baleset Brilliantben két halálos áldozatot követelt, és egy személy súlyosan megsérült

– írta Skylar Handley rendőrfőnök közleményében, hozzátéve, hogy a baleset nem rendőrségi üldözés következménye volt.

A Marion megyei seriff helyettesei egy bejelentésre reagáltak, amely szerint fiatalok italoztak egy kavicsbányánál a County Road 36 közelében. Amikor a helyszínre érkeztek, egy nagy sebességgel haladó járművet észleltek – mondta Kevin Williams seriff a WBMA-nak. A rendőrök felkapcsolták a szirénát, de nem üldözték az autót.

A járőrök szem elől tévesztették a járművet, majd a környéken járőröztek, amikor rábukkantak az egyjárműves balesetre

– mondta a rendőrfőnök. A hatóságok szerint az ezüst színű Toyota 4Runner érintett volt a balesetben, és mindhárom utast kirepítette az ütközés.

Szó szerint születésük óta ugyanazzal a baráti körrel nőttek fel

– írta az anya a Facebookon.

Ebben a közösségben minden család és minden szülő úgy érzi ezt a veszteséget, mintha a sajátja lenne. Ennyire szoros volt a kapcsolat közöttük.

Braxton és Braden temetését április 25-én, szombaton tartják a Bowen Funeral Home kápolnájában, majd a Brilliant Memorial Gardens temetőben helyezik őket örök nyugalomra. A bejegyzéshez egy közös fotót is csatoltak a testvérekről, amelyen mosolyogva, egymást átölelve láthatók. Az eset kivizsgálása még folyamatban van, írja a People.