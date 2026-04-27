"Ez a két fiú volt az egész világom!" - Egy tragikus baleset miatt mindkét fiát el kell temetnie az édesanyának
Két fiát is el kell temetnie az anyának, akik autóbalesetben vesztették életüket. Szívszorító sorokat osztott meg az összetört édesanya, bevallva: a testvérek jelentették számára az életet.
Két alabamai testvér halt meg a héten egy közlekedési balesetben. A testvéreket a 17 éves Braden Canterberryként és a 20 éves Braxton Canterberryként azonosították. Egy 18 éves barátjuk is súlyosan megsérült, és kórházba került.
Ez a két fiú volt az egész világom
– mondta Braden és Braxton Canterberry édesanyja, Brandy Mitchell-Canterberry.
A testvérek április 22-én, szerdán hajnali 2 óra körül haltak meg az Alabama állambeli Brilliant településen, a County Road 36 úton – számolt be az AL.com. A balesetben egy 18 éves barátjuk is súlyosan megsérült. Őt helikopterrel szállították a birminghami UAB kórházba.
Ők adtak értelmet mindennek az életemben!
– mondta édesanyjuk, Brandy Mitchell-Canterberry.
Mély szomorúsággal erősítjük meg, hogy egy súlyos közlekedési baleset Brilliantben két halálos áldozatot követelt, és egy személy súlyosan megsérült
– írta Skylar Handley rendőrfőnök közleményében, hozzátéve, hogy a baleset nem rendőrségi üldözés következménye volt.
A Marion megyei seriff helyettesei egy bejelentésre reagáltak, amely szerint fiatalok italoztak egy kavicsbányánál a County Road 36 közelében. Amikor a helyszínre érkeztek, egy nagy sebességgel haladó járművet észleltek – mondta Kevin Williams seriff a WBMA-nak. A rendőrök felkapcsolták a szirénát, de nem üldözték az autót.
A járőrök szem elől tévesztették a járművet, majd a környéken járőröztek, amikor rábukkantak az egyjárműves balesetre
– mondta a rendőrfőnök. A hatóságok szerint az ezüst színű Toyota 4Runner érintett volt a balesetben, és mindhárom utast kirepítette az ütközés.
Szó szerint születésük óta ugyanazzal a baráti körrel nőttek fel
– írta az anya a Facebookon.
Ebben a közösségben minden család és minden szülő úgy érzi ezt a veszteséget, mintha a sajátja lenne. Ennyire szoros volt a kapcsolat közöttük.
Braxton és Braden temetését április 25-én, szombaton tartják a Bowen Funeral Home kápolnájában, majd a Brilliant Memorial Gardens temetőben helyezik őket örök nyugalomra. A bejegyzéshez egy közös fotót is csatoltak a testvérekről, amelyen mosolyogva, egymást átölelve láthatók. Az eset kivizsgálása még folyamatban van, írja a People.
