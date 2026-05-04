Miss Mood bizarr módon ünnepli házi kedvencét: Tematikus macska szülinapot szervezett!
Az énekesnő szívében igazán fontos helyet foglalnak el házi kedvencei, akik szó szerint a világot jelentik számára. Miss Mood még egy igazi születésnapi partyt is rendezett négylábú barátjának, aki 15 éves lett.
Miss Mood macskái valószínűleg boldogabb életet élnek, mint bármelyik társuk, ugyanis születésnapjukon igazi tematikus születésnapi bulival készül nekik gazdájuk.
Miss Mood születésnapi bulit rendezett macskájának
Az énekesnő hatalmas állatbarát hírében áll, aki két gyönyörű macskát tart otthonában. Sisi nevű kedvencét négy évvel ezelőtt fogadta örökbe, miután megmentette őt. Az énekesnő korábban a Mokka reggeli műsorában elárulta, hogy kölyökkorában bukkant rá a cicára egy szeméttel teli kútban, a nagy hőségben. Miss Mood szerint a cicamama ott hagyta kölykeit, akik így több napig nem jutottak ételhez. Sisi élet-halál között lebegett, amikor rátalált.
Legidősebb cicája, Bájoska egy igazán különleges perzsa macska, aki tegnap töltötte be 15. életévét, amelyet természetesen Miss Mood büszke macskatulajdonosként meg is ünnepelt.
Kék és bézs színű dekoráció, virágok, macskákat ábrázoló matricák és egy hatalmas, 15-ös számot formáló lufi díszítette Miss Mood otthonát kis kedvence születésnapján. Az énekesnő maga is kékbe öltözött cicája tiszteletére, akinek tortát és különféle jutalomfalatokat készített.
15 éve te adsz értelmet a mindennapoknak
– írta Instagram-oldalán az szőke szépség.
Miss Mood extrém módon rajong cicáiért
A gyönyörű előadó állatkáira valószínűleg sokan irigykednek, ugyanis a Sztárban Sztár énekesnőjénél nem ez volt az első alkalom, hogy megünnepelte kedvenceit: minden évben más-más tematikával rukkol elő, hogy megemlékezzen a macskák születésnapjáról.
„Tematikus bulik vannak. Tavaly maci téma volt, azelőtt meg ilyen rózsaszín, lila dekoráció, mindig valamit kitalálok” – nyilatkozta korábban a Ripost-nak.
Noha Miss Mood tisztában van vele, hogy nem éppen szokványos módon ünnepli állatait, őt ez egy percig sem zavarja, sőt üzent azoknak is, akik ezt furcsának találják:
Nézhet őrültnek a világ...én akkor is megünneplem minden lélegzetvételed.
Az énekesnő igazi macskarajongóként nem rejti véka alá azt sem, hogy előszeretettel engedi fel őket az ágyára is. Miss Mood párjának, Ricónak természetesen bele kellett törődnie ebbe, ugyanis az énekesnő úgy érzi, így teljes a csapat.
Macskaszőrös körmök?
A népszerű előadó eddigi legbizarrabb lépéseként macskái szőrét építtette bele körmeibe. Miss Mood összegyűjtötte kis kedvencei bundáját, amelyet dekorációként használtak fel körmeiben.
A merész koncepció ugyan első hallásra extrémnek tűnhet, alaposan meg is lepte vele követőit, ám korántsem ritka. Manapság egyre többen hódolnak a külföldön elterjedt, úgynevezett extrém köröm trendnek, amelynek tényleg csak a képzelet szabhat határt.
Az énekesnő, bevallása szerint tisztában van azzal, hogy ez valóban furcsa, neki mégis nagyon tetszett a végeredmény, hiszen így mindig vele lehetnek a kedvencei, akikkel igyekszik a rohanós mindennapokban is elég időt tölteni.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre