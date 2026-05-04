Miss Mood bizarr módon ünnepli házi kedvencét: Tematikus macska szülinapot szervezett!

Miss Mood macskái valószínűleg boldogabb életet élnek, mint bármelyik társuk, ugyanis születésnapjukon igazi tematikus születésnapi bulival készül nekik gazdájuk.

Miss Mood macskáinak tartott születésnapi ünneplést (Fotó: moodmiss/hot! magazin/archív)

Miss Mood születésnapi bulit rendezett macskájának

Az énekesnő hatalmas állatbarát hírében áll, aki két gyönyörű macskát tart otthonában. Sisi nevű kedvencét négy évvel ezelőtt fogadta örökbe, miután megmentette őt. Az énekesnő korábban a Mokka reggeli műsorában elárulta, hogy kölyökkorában bukkant rá a cicára egy szeméttel teli kútban, a nagy hőségben. Miss Mood szerint a cicamama ott hagyta kölykeit, akik így több napig nem jutottak ételhez. Sisi élet-halál között lebegett, amikor rátalált.

Legidősebb cicája, Bájoska egy igazán különleges perzsa macska, aki tegnap töltötte be 15. életévét, amelyet természetesen Miss Mood büszke macskatulajdonosként meg is ünnepelt.

Kék és bézs színű dekoráció, virágok, macskákat ábrázoló matricák és egy hatalmas, 15-ös számot formáló lufi díszítette Miss Mood otthonát kis kedvence születésnapján. Az énekesnő maga is kékbe öltözött cicája tiszteletére, akinek tortát és különféle jutalomfalatokat készített.

15 éve te adsz értelmet a mindennapoknak

– írta Instagram-oldalán az szőke szépség.

Miss Mood otthonát is feldíszítette a születésnapra (Fotó: Miss Mood/Instagram)

Miss Mood extrém módon rajong cicáiért

A gyönyörű előadó állatkáira valószínűleg sokan irigykednek, ugyanis a Sztárban Sztár énekesnőjénél nem ez volt az első alkalom, hogy megünnepelte kedvenceit: minden évben más-más tematikával rukkol elő, hogy megemlékezzen a macskák születésnapjáról.

„Tematikus bulik vannak. Tavaly maci téma volt, azelőtt meg ilyen rózsaszín, lila dekoráció, mindig valamit kitalálok” – nyilatkozta korábban a Ripost-nak.

Noha Miss Mood tisztában van vele, hogy nem éppen szokványos módon ünnepli állatait, őt ez egy percig sem zavarja, sőt üzent azoknak is, akik ezt furcsának találják:

Nézhet őrültnek a világ...én akkor is megünneplem minden lélegzetvételed.

Az énekesnő igazi macskarajongóként nem rejti véka alá azt sem, hogy előszeretettel engedi fel őket az ágyára is. Miss Mood párjának, Ricónak természetesen bele kellett törődnie ebbe, ugyanis az énekesnő úgy érzi, így teljes a csapat.