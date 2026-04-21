Hűha: Miss Mood elárulta, kivel alszik egy ágyban, és nem a barátja az!

A bájos énekesnő azok táborát erősíti, akik nem elégszenek meg egy partnerrel az ágyban. Miss Modd a Mokka reggeli műsorában árult el a nagy titkát.

Szerző: Amy Mans
Létrehozva: 2026.04.21. 18:30
A szépséges énekesnő, Miss Mood a Mokka reggeli műsorában árulta el, hogy valójában mi zajlik a hálószobájukban, amikor este lefekvéshez készülődnek a barátjával. Az énekesnő hatalmas állatbarát, aki két gyönyörű macska büszke tulajdonosa. Ráadásul nem rejti véka alá azt sem, hogy előszeretettel engedi fel őket az ágyra.

Miss Mood elárulta: az ágyát is megosztja szeretett cicáival / Fotó: moodmiss / hot! magazin/archív

Miss Mood igazán rajong a cicáiért

A szőke szépség elárulta, hogy az egyik cicáját, Sisit még 4 évvel ezelőtt, kölyökkorában találta meg testvérkéivel együtt egy szemetesekkel teli kútban, a nagy hőségben. Feltételezése szerint a cicamama hagyta ott őket, majd több napig nem jutottak ételhez. Így a kiscica élet-halál között lebegett, amikor rábukkant.

Arra kérdésre, hogy a párja, hogyan viszonyul a cicalányok társaságához az ágyban, így válaszolt az énekesnő:

Hát, őőő.... nem tudom. Én a lányokkal alszom, nem a párommal

- válaszolta röviden Miss Mood.

Az énekesnő kifejtette, jelenleg úgy érzi, teljes a csapat, így is nehézséget okoz a hétköznapokban a számára, hogy ugyanannyi minőségi időt töltsön mindkét cicájával. Bájóska a legidősebb cica, idén májusban ünnepli a 15. születésnapját. 

Az énekesnő többek között azt is elárulta, hogy gyűjti a cicái bundáit, azzal a céllal, hogy valami maradandót alkosson belőlük. Nemrégiben az énekesnő a saját körmeibe építette bele a cicái összegyűjtött bundáit, amivel igazán sokkolta a rajongókat. Állítása szerint tisztában van azzal, hogy ez furcsa és szokatlan dolog, de őt ez teljesen boldoggá teszi.

Ez egy őrült ötletem volt, hogy Bájósnak a szőrét tegyük bele a gyűrűs ujjamba. Igazából nagyon sok mindent lehet csinálni a szőrükből, például gyémántot is. Én gyűjtöm a szőrét, mert bolond vagyok

- zárta le viccesen Miss Mood.

A TELJES Mokka interjú a Tv2 Play oldalán megtekinthető!

 

 

