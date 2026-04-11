Érdekes, megható tény kiskedvenceinkről - A macskák ezt imádják a legjobban!

Nem bírod ki sírás nélkül! Ezért imádják a macskák, ha fogkefével simogatják őket

Ez a különös trükk még a közösségi médiában terjedt el, miután sokan azt állították, macskájukat megnyugtatja ez az érdekes tevékenység. A szakértők szerint ennek megható oka van. Egy macskaviselkedés-szakértő elmagyarázta, hogy a fogkefe sörtéi nagyon hasonlítanak az anyamacska nyelvének érzetéhez — amit a kölykök a gondoskodással, biztonsággal és szeretettel társítanak már életük első napjaitól.

Egy TikTok-felhasználó kipróbálta a módszert és videón mutatta meg, ahogy finoman átfésüli a macskáját egy fogkefével. Az állat teljesen ellazult és nyugodtnak tűnt. A témára reagálva a neves szakértő, Jackson Galaxy így fogalmazott:

A fogkefe nagyon jól működik. Még elvadult, nem szocializált kiscicáknál is használjuk, mert segít megnyugtatni őket. Azért működik, mert emlékezteti őket arra, amikor az anyjuk tisztogatta őket — a fogkefe sörtéi hasonlóak a macska nyelvéhez.

Ugyanakkor más szakértők arra figyelmeztetnek, hogy nem csak a fogkefe számít. Dr. Jacklyn Ellis szerint a videókban a macskákat olyan helyeken simogatják, ahol illatmirigyeik találhatók — ezek pedig eleve a kedvenc pontjaik. Hozzátette, hogy bár a módszer kipróbálása nem ártalmas, a gazdiknak mindig figyelniük kell a macskájuk testbeszédére.

A szakértők szerint fontos felismerni a figyelmeztető jeleket is:

túlzott tisztálkodás

sziszegés vagy karmolás

kitágult pupillák

felborzolt szőr

hátracsapott fülek

feszült mozgás vagy visszahúzódás

Ezek mind arra utalhatnak, hogy a macska stresszes vagy nem érzi jól magát.

Bár a fogkefés módszer nem feltétlenül csodaszer, mindenképp elindított egy szélesebb beszélgetést arról, hogyan élik meg a macskák a szeretetet — és arról is, milyen mélyen megmarad bennük az anyjukkal kialakult korai kötődés egész életük során, írja a Mirror.