Nem bírod ki sírás nélkül! Ezért imádják a macskák, ha fogkefével simogatják őket
Ez a különös trükk még a közösségi médiában terjedt el, miután sokan azt állították, macskájukat megnyugtatja ez az érdekes tevékenység. A szakértők szerint ennek megható oka van. Egy macskaviselkedés-szakértő elmagyarázta, hogy a fogkefe sörtéi nagyon hasonlítanak az anyamacska nyelvének érzetéhez — amit a kölykök a gondoskodással, biztonsággal és szeretettel társítanak már életük első napjaitól.
Egy TikTok-felhasználó kipróbálta a módszert és videón mutatta meg, ahogy finoman átfésüli a macskáját egy fogkefével. Az állat teljesen ellazult és nyugodtnak tűnt. A témára reagálva a neves szakértő, Jackson Galaxy így fogalmazott:
A fogkefe nagyon jól működik. Még elvadult, nem szocializált kiscicáknál is használjuk, mert segít megnyugtatni őket. Azért működik, mert emlékezteti őket arra, amikor az anyjuk tisztogatta őket — a fogkefe sörtéi hasonlóak a macska nyelvéhez.
Ugyanakkor más szakértők arra figyelmeztetnek, hogy nem csak a fogkefe számít. Dr. Jacklyn Ellis szerint a videókban a macskákat olyan helyeken simogatják, ahol illatmirigyeik találhatók — ezek pedig eleve a kedvenc pontjaik. Hozzátette, hogy bár a módszer kipróbálása nem ártalmas, a gazdiknak mindig figyelniük kell a macskájuk testbeszédére.
A szakértők szerint fontos felismerni a figyelmeztető jeleket is:
- túlzott tisztálkodás
- sziszegés vagy karmolás
- kitágult pupillák
- felborzolt szőr
- hátracsapott fülek
- feszült mozgás vagy visszahúzódás
Ezek mind arra utalhatnak, hogy a macska stresszes vagy nem érzi jól magát.
Bár a fogkefés módszer nem feltétlenül csodaszer, mindenképp elindított egy szélesebb beszélgetést arról, hogyan élik meg a macskák a szeretetet — és arról is, milyen mélyen megmarad bennük az anyjukkal kialakult korai kötődés egész életük során, írja a Mirror.
