A TV2 sztárja az anyaságról vallott: „Ami nem jön magától, azt utálom erőltetni”

Miss Mood és Rico hosszú évek óta dolgozik együtt, és bár sosem erősítettek meg egyikük sem hivatalosan, de mondhatni nyílt titok, hogy a két sztár egy párt alkot. És persze mint minden sztárpár esetében, így náluk is felmerült a gyerekvállalás kérdése, legalábbis a rajongók fejében. De a 30 éves énekesnő mindeddig kerülte a témát, most viszont őszintén válaszolt, bár nem éppen azt, amit a rajongók gondoltak.

Mező Dorottya, azaz Miss Mood végre elárulta, miért nem vágyik az anyaságra (Fotó: Szabolcs László)

Miss Mood életében természetesen az első helyet a zene foglalja el, illetve van már két „szőrös gyereke” is, ahogy ő mondja, de mindez önmagában nem zárná ki az anyaságot. Rico párja szerint azonban ez nála egyáltalán nem aktuális most, sőt valószínűleg soha nem is lesz az.

„Ez a téma érdekel benneteket a legjobban, szinte az összes kérdés erre irányult most, szóval nem szeretnék teljesen kitérni előre” – kezdte Miss Mood Instagram kérdezz-felelekben.

A baba téma akkor lett volna aktuális, amikor semmim sem volt, se pénz, se körülmények ahhoz, hogy normálisan gyereket vállalhassak. Most pedig már egyáltalán nem aktuális

– írta.

„Nincs benne hiányérzet vagy hasonló, sőt örülök, hogy teljes erőbedobással a karrieremmel foglalkozhatok, mert jelenleg ennél számomra nincs fontosabb” – tette hozzá.

Rico és Miss Mood dalokat ír pelenkázás helyett

Az énekesnő már csak azért sem vágyik babára, mert elmondása szerint olykor még így sem tud elég időt és energiát szentelni a zenének, pedig maximálisan ekörül forognak a gondolatai.

Nagyon elégedett vagyok az életemmel, a fénykorom van kb. most. Egészséges vagyok, és a szeretteim is, plusz munkamániásként nekem nagyon fontos, hogy elfoglalt legyek, mert ettől érzem igazán embernek magam. Csak sajnos ez a zene rovására megy, és emiatt néha haragszom magamra. De ami nem jön magától, azt utálom erőltetni. Szóval ezért jön lassabban az új dal, de rajta vagyok az ügyön

– árulta még el.