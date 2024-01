„Kezd elegem lenni” - teljesen kiborult a TV2 sztárja - Videó

Döbbenetes és egyben felháborító jelenetnek volt szemtanúja a TV2 sztárja. Miss Mood-ot ugyanis meglopták, egy idős asszony éppen elsétált a házuk előtt, amikor megmagyarázhatatlan okból eltulajdonított egy növényt az énekesnő kertjéből.

A történtek nagyon megviselték Dorottyát és nem az anyagiak miatt, hanem leginkább amiatt, hogy valaki képes volt tönkre tenni a munkáját. Az énekesnő egy Tiktok videóban mesélt az esetről, amit szíve szerint szeretne minél hamarabb elfelejteni. Miss Mood úgy fogalmazott, hogy soha sem gondolta volna, hogy egy idős néni egyszer csak elkezdi ráncigálni az ültetett növényt a kertjében. Arról pedig sejtelme sincs, hogy mit kezdett az „áldozatával”.

Ellopták a házam előtti kiskertből a díszkáposztámat!

- panaszkodott a videójában Mező Dorottya, majd hozzátette, hogy nagyon csalódott az eset miatt, és itt nem az anyagi kár a lényeg számára. Hanem az, hogy valaki vette a bátorságot ahhoz, hogy az ő kertjébe bemegy, s ellop onnét bármit is...

„Egy teljesen normálisan öltözött öregasszony ment az utcán, körbenézett, lehajolt és kitépte erőszakkal. Azt, amit én ültettem szeretettel, gondossággal, azt ő letépte. Hova vitte? Kinek? Mit csinál azzal a szerencsétlen növénnyel? Nem az anyagi értéke bánt, hanem az, hogy miként jön ő ahhoz, hogy hozzányúl az én kertemben bármihez is” - magyarázta az énekesnő, aki ezek után úgy döntött, felhagy a kertészkedéssel, hiszen állandóan meglopják...

„Komolyan, lassan már be kell lássam, hogy én vagyok a hülye, hogy ültetek valamit a ház elé. Állandóan meg vagyok lopva. Ez nagyon elkeserítő, és nekem is kezd elegem lenni, mert belesajdul a szívem, amikor látom, hogy más tönkreteszi a munkámat” – idézte az énekesnőt a Ripost, akinek azt tanácsolták a rajongók, hogy legközelebb kaktuszokat is ültessen a növények közé, így elveszi majd az enyveskezűek kedvét.