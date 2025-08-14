Hangolódj Will Smith 5 legnagyobb slágerével a budapesti fellépésére

Will Smith korunk egyik legnagyobb szupersztárja, aki nem csupán a filmjeinek köszönhetően lett ilyen hatalmas, hanem a fülbemászó zenéi miatt is. Ma este a Budapest Parkban lép fel, ezért most összeszedtük az 5 legnagyobb slágerét, amik jó eséllyel felcsendülnek majd, és élőben valószínűleg még nagyobbat fognak ütni.

Will Smith Fotó: AFP

Íme Will Smith 5 legnagyobb slágere a közönség véleménye alapján

Figyelembe véve a YouTube-megtekintések számát.

5. Wild Wild West (A Wild Wild West – Vadiúj vadnyugat című filmből) – 51 millió megtekintés

4. Switch – 71 millió megtekintés

3. Miami – 86 millió megtekintés

2. Gettin’ Jiggy Wit It – 127 millió megtekintés

1. Men in Black (A Men in Black – Sötét zsaruk című filmből) – 162 millió megtekintés