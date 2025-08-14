Hangolódj Will Smith 5 legnagyobb slágerével a budapesti fellépésére

Nagy valószínűséggel a Budapest Parkban is felcsendülnek ezek a Will Smith-zenék.
Will Smith korunk egyik legnagyobb szupersztárja, aki nem csupán a filmjeinek köszönhetően lett ilyen hatalmas, hanem a fülbemászó zenéi miatt is. Ma este a Budapest Parkban lép fel, ezért most összeszedtük az 5 legnagyobb slágerét, amik jó eséllyel felcsendülnek majd, és élőben valószínűleg még nagyobbat fognak ütni.
Figyelembe véve a YouTube-megtekintések számát.
5. Wild Wild West (A Wild Wild West – Vadiúj vadnyugat című filmből) – 51 millió megtekintés
4. Switch – 71 millió megtekintés
3. Miami – 86 millió megtekintés
2. Gettin’ Jiggy Wit It – 127 millió megtekintés
1. Men in Black (A Men in Black – Sötét zsaruk című filmből) – 162 millió megtekintés
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.