Forróság és vihar: teljesen megőrül az időjárás ezen a héten!

A berobbant forróság mellett viharos szél és eső is várható. A szélsőséges időjárás megviseli a szervezetet.

Szerző: KN
Létrehozva: 2026.05.05. 16:45
Fürdőnadrágot, vagy esernyőt vigyél? Ez a hét teljesen kifordul önmagából és az időjárás úgy viselkedik, mintha április közepén járnánk, nem májusban. Mintha két évszak váltaná egymást napokon belül: egyik pillanatban napsütés és közel 30 Celsius-fok, a másikban szél, eső és akár vihar is lecsaphat. A hét során megközelítőleg 20 km/órás széllökésekre is számíthatunk, miközben a nagymértékű napi hőmérséklet-ingadozással is meg kell birkóznunk. Éjszakára akár 10 Celsius-fokig is visszahűl a levegő, nappal viszont ismét nyárias meleg köszönt ránk; nem csoda, ha a szervezetünk alig bírja követni a tempót.

Fotó: Máté Krisztián / Metropol


Megviseli a szervezetünket a változékony időjárás

A berobbant hőségre szakértő figyelmeztet:

„A napok óta tartó, egyre nagyobb terhelést jelentő orvosmeteorológiai helyzet egészen szélsőségessé válik” – figyelmeztetett dr. Pintér Ferenc meteogyógyász, a Meteo Klinika igazgatója. A háttérben egy makacs anticiklon áll.

Még mindig egy anticiklon tart ki és a meleg levegő beáramlása érvényesül. Ez erős, sőt viharossá váló szelek formájában történik, ami tovább fokozza a szárító hatást és az idegrendszeri terhelést is

– magyarázta a szakember. A meteogyógyász szerint nem érdemes félvállról venni a helyzetet. Már most ajánlott kerülni a tartós, tűző napon tartózkodást, mert a hirtelen változások nemcsak a közérzetünket, de az egészségünket is megviselhetik. Ez a hét nemcsak az öltözködésben, hanem a szervezetünk számára is komoly kihívást tartogat.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
