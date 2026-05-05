Forróság és vihar: teljesen megőrül az időjárás ezen a héten!

Fürdőnadrágot, vagy esernyőt vigyél? Ez a hét teljesen kifordul önmagából és az időjárás úgy viselkedik, mintha április közepén járnánk, nem májusban. Mintha két évszak váltaná egymást napokon belül: egyik pillanatban napsütés és közel 30 Celsius-fok, a másikban szél, eső és akár vihar is lecsaphat. A hét során megközelítőleg 20 km/órás széllökésekre is számíthatunk, miközben a nagymértékű napi hőmérséklet-ingadozással is meg kell birkóznunk. Éjszakára akár 10 Celsius-fokig is visszahűl a levegő, nappal viszont ismét nyárias meleg köszönt ránk; nem csoda, ha a szervezetünk alig bírja követni a tempót.

Megviseli a szervezetünket a változékony időjárás

A berobbant hőségre szakértő figyelmeztet:

„A napok óta tartó, egyre nagyobb terhelést jelentő orvosmeteorológiai helyzet egészen szélsőségessé válik” – figyelmeztetett dr. Pintér Ferenc meteogyógyász, a Meteo Klinika igazgatója. A háttérben egy makacs anticiklon áll.

Még mindig egy anticiklon tart ki és a meleg levegő beáramlása érvényesül. Ez erős, sőt viharossá váló szelek formájában történik, ami tovább fokozza a szárító hatást és az idegrendszeri terhelést is

– magyarázta a szakember. A meteogyógyász szerint nem érdemes félvállról venni a helyzetet. Már most ajánlott kerülni a tartós, tűző napon tartózkodást, mert a hirtelen változások nemcsak a közérzetünket, de az egészségünket is megviselhetik. Ez a hét nemcsak az öltözködésben, hanem a szervezetünk számára is komoly kihívást tartogat.