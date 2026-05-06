Aki nem vigyáz, cellulózos tésztát ehet! – ezek a legnagyobb hibák leveles tészta használatakor

Létezik egyszerűbb dolog a boltban vásárolt mirelit leveles tésztánál?! Tény, hogy könnyű vele dolgozni, ugyanakkor hibázni is lehet. Bernáth József séf lerántja a leplet: ezekre figyelj, ha leveles tészta kell a recepthez!

Így kerülhet cellulóz a leveles tészta összetevői közé

Jöjjön pár jó tanács a leveles tészta elkészítéséhez a magyar séftől, Bernáth Józseftől!

Sose vegyétek ki hamarabb, csak akkor, amikor dolgoztok vele!

– tanácsolja a magyar séf. Hogy miért? „Ha nem melegszik fel a tészta, akkor sokkal szebben sül!” – figyelmeztet a szakember. Majd hozzáteszi: „Ha netán kicsit repedne, akkor ott melengesd meg a kezeddel, de csak ott!”

Sokan a feltekert leveles tészta összetapadását megakadályozó papírt használják a tészta megsütéséhez. Ezt nagyon nem ajánlja Bernáth József.

Az a baj, hogy ez nem szilikonos. Tehát hogyha valaki nem figyel oda, és mondjuk meg is porcukrozza majd, mint ahogy én is meg fogom a végén, simán rátapadhat erre a papírra és akkor rá fog égni, rá fog sülni, és akkor lehet, hogy cellulózos tésztát fog enni

– figyelmeztet Bernáth József a Facebook-oldalán közzétett videóban.