Aki nem vigyáz, cellulózos tésztát ehet! – ezek a legnagyobb hibák leveles tészta használatakor
Fontos dolgokra figyelmeztet a magyar séf. Erre figyelj leveles tészta esetén!
Létezik egyszerűbb dolog a boltban vásárolt mirelit leveles tésztánál?! Tény, hogy könnyű vele dolgozni, ugyanakkor hibázni is lehet. Bernáth József séf lerántja a leplet: ezekre figyelj, ha leveles tészta kell a recepthez!
Így kerülhet cellulóz a leveles tészta összetevői közé
Jöjjön pár jó tanács a leveles tészta elkészítéséhez a magyar séftől, Bernáth Józseftől!
Sose vegyétek ki hamarabb, csak akkor, amikor dolgoztok vele!
– tanácsolja a magyar séf. Hogy miért? „Ha nem melegszik fel a tészta, akkor sokkal szebben sül!” – figyelmeztet a szakember. Majd hozzáteszi: „Ha netán kicsit repedne, akkor ott melengesd meg a kezeddel, de csak ott!”
Sokan a feltekert leveles tészta összetapadását megakadályozó papírt használják a tészta megsütéséhez. Ezt nagyon nem ajánlja Bernáth József.
Az a baj, hogy ez nem szilikonos. Tehát hogyha valaki nem figyel oda, és mondjuk meg is porcukrozza majd, mint ahogy én is meg fogom a végén, simán rátapadhat erre a papírra és akkor rá fog égni, rá fog sülni, és akkor lehet, hogy cellulózos tésztát fog enni
– figyelmeztet Bernáth József a Facebook-oldalán közzétett videóban.
