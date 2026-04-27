Neked is kedvenced a palacsinta? Ezt a zseniális trükköt neked is ki kell próbálnod!

Csak pár üres palack kell... Mostantól jó eséllyel nálad is így készül majd a palacsinta.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.04.27. 13:03
Nincs az a jó idő, amit ne lehetne még szebbé varázsolni pár palacsintával! Sokak titkos kedvence az amerikai palacsinta, melynek elkészítéséhez mutatunk egy ütős módszert!

Kiderült, hogy segíthet a műanyag palack az amerikai palacsinta elkészítésekor (Fotó: Amar Preciado/Pexels)

Ezzel a praktikával pofonegyszerűen elkészíthető a palacsinta

Fogj  egy műanyag palackot, vágd le a tetejét, hogy egy tölcsér formát kapj! Távolítsd el a kupakot és  szájával illeszd egy másik üres palack szájához. Az így nyert alkalmi tölcséren keresztül adagold a palacsinta hozzávalóit az alatta lévő ép palackba: a tojást, a tejet, a lisztet, a cukrot, a vanília kivonatot, a sütőport és a sót. (Jó amerikai palacsinta receptet keresel? Itt van egy!)

Ha megvagy, csavard vissza a palackra a csőrös kupakot, zárd le, és jó alaposan rázd össze az összetevőket. Ha megvagy, nyisd ki a kupakot és adagolhatod is a tésztamasszát a sütőfelületre.

Nézd meg a Liz & Jeff Facebook-oldalán megosztott videót a módszerről!

 

