Neked is kedvenced a palacsinta? Ezt a zseniális trükköt neked is ki kell próbálnod!

Nincs az a jó idő, amit ne lehetne még szebbé varázsolni pár palacsintával! Sokak titkos kedvence az amerikai palacsinta, melynek elkészítéséhez mutatunk egy ütős módszert!

Kiderült, hogy segíthet a műanyag palack az amerikai palacsinta elkészítésekor

Ezzel a praktikával pofonegyszerűen elkészíthető a palacsinta

Fogj egy műanyag palackot, vágd le a tetejét, hogy egy tölcsér formát kapj! Távolítsd el a kupakot és szájával illeszd egy másik üres palack szájához. Az így nyert alkalmi tölcséren keresztül adagold a palacsinta hozzávalóit az alatta lévő ép palackba: a tojást, a tejet, a lisztet, a cukrot, a vanília kivonatot, a sütőport és a sót. (Jó amerikai palacsinta receptet keresel? Itt van egy!)

Ha megvagy, csavard vissza a palackra a csőrös kupakot, zárd le, és jó alaposan rázd össze az összetevőket. Ha megvagy, nyisd ki a kupakot és adagolhatod is a tésztamasszát a sütőfelületre.

