Étvágygerjesztő: így készíti autóban a carbonarát Lázár séf
Olaszországból jelentkezett be a szakács. Lázár séf rendhagyó módon főzött egy istenit.
A pizza szülőhazájába, Olaszországba utazott Kovács Lázár. Bár nem ő indul Pármában az idei Pizza Világbajnokságon, hozott egy fenséges carbonarareceptet, amit útközben, pontosabban leparkolva készített el. Lázár séf videóját látva neked is megjön az étvágyad!
Lázár séfnek nem kell konyha, hogy főzzön!
„Pármában vagyunk a Pizza Világbajnokságon De mielőtt jönne a beszámoló… egy kis olasz életérzés a tányéron: carbonara, ahogy itt készítik!” – írja Lázár séf, aki az Instagram-oldalán osztotta meg a receptjét.
Hozzávalók (2 főre):
- 200 g spagetti
- 100 g guanciale (vagy pancetta)
- 2 tojássárgája + 1 egész tojás
- 50 g frissen reszelt Parmigiano Reggiano
- frissen őrölt bors
Elkészítés:
1. A tésztát sós vízben megfőzzük.
2. A guancialét serpenyőben ropogósra pirítjuk.
3. A tojásokat összekeverjük a sajttal és borssal.
4. A leszűrt, forró tésztát a guancialéhez adjuk.
5. Lehúzzuk a tűzről, és hozzákeverjük a tojásos krémet (nem főzzük, csak krémesítjük!).
6. Egy kis tésztafőző vízzel selymesítjük.
Krémes, selymes, egyszerű – és brutál jó – szól Lázár séf receptje.
Az étvágygerjesztő videó pedig mindehhez elképesztően sokat ad hozzá. Mutatjuk!
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre