Étvágygerjesztő: így készíti autóban a carbonarát Lázár séf

A pizza szülőhazájába, Olaszországba utazott Kovács Lázár. Bár nem ő indul Pármában az idei Pizza Világbajnokságon, hozott egy fenséges carbonarareceptet, amit útközben, pontosabban leparkolva készített el. Lázár séf videóját látva neked is megjön az étvágyad!

Lázár séfnek nem kell konyha, hogy főzzön, akár a kocsija csomagtartójában is összedobja az olasz konyha egyik nagy slágerét! Fotó: Szabolcs László/Hot! magazin

Lázár séfnek nem kell konyha, hogy főzzön!

„Pármában vagyunk a Pizza Világbajnokságon De mielőtt jönne a beszámoló… egy kis olasz életérzés a tányéron: carbonara, ahogy itt készítik!” – írja Lázár séf, aki az Instagram-oldalán osztotta meg a receptjét.

Hozzávalók (2 főre):

200 g spagetti

100 g guanciale (vagy pancetta)

2 tojássárgája + 1 egész tojás

50 g frissen reszelt Parmigiano Reggiano

frissen őrölt bors

Elkészítés:

1. A tésztát sós vízben megfőzzük.

2. A guancialét serpenyőben ropogósra pirítjuk.

3. A tojásokat összekeverjük a sajttal és borssal.

4. A leszűrt, forró tésztát a guancialéhez adjuk.

5. Lehúzzuk a tűzről, és hozzákeverjük a tojásos krémet (nem főzzük, csak krémesítjük!).

6. Egy kis tésztafőző vízzel selymesítjük.

Krémes, selymes, egyszerű – és brutál jó – szól Lázár séf receptje.

Az étvágygerjesztő videó pedig mindehhez elképesztően sokat ad hozzá. Mutatjuk!