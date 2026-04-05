Bradics Jácint a húsvétról: „A barátnőmet egy nagy palack szódával fogom köszönteni"

Bradics Jácint, A Dal 2024 döntőse nemcsak húsvéti szokásairól mesélt a Metropolnak, de szerelmi életéről is kedves titkot árult el. A Zámbó Jimmy Emlékdíjas énekes tesz róla, hogy kedvese ne hervadjon el...

Nem kedveli a pajzán versikéket Bradics Jácint

A család és a közös ünneplés nagyon fontos a fiatal tehetség, Bradics Jácint életében, így nem meglepő, hogy a húsvétnak is megadják a módját. Bár nem tartják magukat túl rigorózusan a tradíciókhoz, azért van, ami nem maradhat el ezekben a napokban.

„Nem tartom a böjtöt, tehát szigorúan nem ragaszkodunk a szokásokhoz, de a sonka a tojással és a locsolás sem maradhat el” – mondta nevetve, majd azt is elárulta, hogy milyen locsolóversekkel készül fel.

„A klasszikus, egyszerű locsolóverseket szeretem, távol állnak tőlem a pajzán dolgok, vagy a nagyon bonyolult versek, de kedvencem nincs köztük. Gyermekkoromban emlékszem, hogy ilyenkor körbejártuk a barátaimmal a falut és az összes lányt és hölgyet meglocsoltuk. A szomszéd kislányt mindig elsőként locsoltam meg, és bevallom, hogy a szemébe sem mertem nézni, úgy mondtam a verset neki, aztán gyorsan meglocsoltam. A tőle kapott piros tojásokat sokáig őriztem. Kedves emlékek ezek, jó visszagondolni ezekre” – idézte fel a kedves gyerekkori emléket, majd azt is elárulta, most van-e olyan lány, akit különös figyelemmel locsol meg…

A barátnőmet biztosan egy nagy palack szódával fogom köszönteni!

– leplezte le, hogy foglalt a szíve!

Bradics Jácint barátnőjéről vallott

„Kirával elég régóta ismertük egymást látásból, de igazából személyesen sokáig nem kerültünk egymáshoz közel. A legutóbbi születésnapján felköszöntöttem és ennek apropóján kezdtünk el beszélgetni. Gyorsan rájöttünk, hogy mennyi hasonlóság és egyben mennyi különbözőség van köztünk, ami által gyorsan kialakult egy vonzalom. Jó pár randi eltelt, mire úgy éreztük, hogy egymáshoz tartozunk, de mára már egész biztossá vált, hogy nekünk a találkozásunk sorsszerű volt” – tette még hozzá a Zámbó Jimmy Emlékdíjas énekes, aki a húsvét kapcsán még elmondta: