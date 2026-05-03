Most érkezett: hatalmas karambol történt az M7-es autópályán
A tűzoltók és a mentők percek alatt kiérkeztek a helyszínre.
Hatalmas karambol történt az M7-es autópálya 87-es kilométerszelvényénél, Balatonfőkajár térségében, a Budapest felé vezető irányban.
A karambol körülményeit még vizsgálják a hatóságok
A balesetben három autó ütközött össze. A balatonfűzfői hivatásos és a polgárdi önkormányzati tűzoltók áramtalanították a járműveket. Az egységek és a társhatóságok az érintett pályaszakasz teljes lezárása mellett végzik a munkálatokat. A helyszíni munkálatok miatt forgalmi változásra és elterelésekre lehet számítani – írja a katasztrófavédelem.
