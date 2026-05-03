T. Danny új fejezete: A Megasztár zsűrijében tér vissza – Teszteld, mennyire ismered a zsűritagokat

Új lendületet kap a TV2 sikerműsora, a Megasztár: összeállt a 2026-os évad megújult zsűrije, amelyben a jól ismert arcok mellett friss nevek is helyet kaptak. A produkció nézői már most izgatottan várják, hogyan alakul majd a következő szezon, hiszen a csapat egyszerre ígér rutint és új energiákat, ráadásul T. Danny is visszatér a képernyőre!

A zsűriszékbe visszatér Marics Peti, aki immár harmadik alkalommal értékeli majd a versenyzőket, valamint Herceg Erika is folytatja, számára ez lesz a második évad a műsorban. Mindketten már bizonyították, hogy nemcsak szakmailag, hanem emberileg is sokat tudnak adni a feltörekvő tehetségeknek. A legnagyobb izgalmat azonban az új csatlakozók jelentik: a zsűrihez érkezik Puskás-Dallos Bogi és a már említett T. Danny, akik friss szemléletükkel és saját zenei világukkal hoznak új színt a műsorba.

Közülük is külön figyelem irányul T. Dannyre, aki az elmúlt időszakban nehézségekkel nézett szembe, most azonban úgy tűnik, ismét a helyére került. A fiatal sztár számára ez a lehetőség nemcsak szakmai kihívás, hanem egyfajta újrakezdés is. Végre ismét azzal foglalkozhat, ami igazán közel áll hozzá: a zenével és az új tehetségek felfedezésével.

A nézők számára különösen izgalmas lehet látni, hogyan működik majd együtt ez a sokszínű csapat, és milyen dinamikát hoznak a zsűrizésbe. Egy biztos: a 2026-os évad nemcsak a versenyzőkről, hanem a zsűriről is sokat fog szólni.

