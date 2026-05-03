T. Danny új fejezete: A Megasztár zsűrijében tér vissza – Teszteld, mennyire ismered a zsűritagokat
Új korszak kezdődik a Megasztár életében, ahol friss nevekkel bővül a zsűri. T. Danny számára ez nemcsak szakmai kihívás, hanem egy új fejezet is a nehéz időszaka után.
Új lendületet kap a TV2 sikerműsora, a Megasztár: összeállt a 2026-os évad megújult zsűrije, amelyben a jól ismert arcok mellett friss nevek is helyet kaptak. A produkció nézői már most izgatottan várják, hogyan alakul majd a következő szezon, hiszen a csapat egyszerre ígér rutint és új energiákat, ráadásul T. Danny is visszatér a képernyőre!
T. Danny és Puskás-Dallos Bogi lettek az új zsűritagok
A zsűriszékbe visszatér Marics Peti, aki immár harmadik alkalommal értékeli majd a versenyzőket, valamint Herceg Erika is folytatja, számára ez lesz a második évad a műsorban. Mindketten már bizonyították, hogy nemcsak szakmailag, hanem emberileg is sokat tudnak adni a feltörekvő tehetségeknek. A legnagyobb izgalmat azonban az új csatlakozók jelentik: a zsűrihez érkezik Puskás-Dallos Bogi és a már említett T. Danny, akik friss szemléletükkel és saját zenei világukkal hoznak új színt a műsorba.
T. Danny nehéz időszak után tér vissza a képernyőre
Közülük is külön figyelem irányul T. Dannyre, aki az elmúlt időszakban nehézségekkel nézett szembe, most azonban úgy tűnik, ismét a helyére került. A fiatal sztár számára ez a lehetőség nemcsak szakmai kihívás, hanem egyfajta újrakezdés is. Végre ismét azzal foglalkozhat, ami igazán közel áll hozzá: a zenével és az új tehetségek felfedezésével.
A nézők számára különösen izgalmas lehet látni, hogyan működik majd együtt ez a sokszínű csapat, és milyen dinamikát hoznak a zsűrizésbe. Egy biztos: a 2026-os évad nemcsak a versenyzőkről, hanem a zsűriről is sokat fog szólni.
Ha pedig kíváncsi vagy, mennyire ismered a megújult csapat tagjait, most egy kvízzel is letesztelheted a tudásodat!
1. Melyik együttesben énekelt Herceg Erika?
2. Hogy hívják Puskás-Dallos Bogi kisfiát?
3. Hányadik helyezést érte el T. Danny a Dancing with the Stars című műsorban?
4. Hogy hívják Marics Peti karakterét a Hogyan tudnék élni nélküled? című filmben?
5. Melyik dalát adta elő Herceg Erika a tavalyi Megasztárban?
6. Melyik évben házasodott össze Puskás-Dallos Bogi és Peti?
7. Mi a címe T. Danny dokumenumfilmjének?
8. Melyik műsorban volt még zsűritag Marics Peti?
9. Mi Puskás-Dallos Bogi eredeti vezetékneve?
10. Melyik NEM T. Danny dala?
