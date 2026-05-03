Árokba zuhant, majd a fák közé csapódott egy autó Gyálnál - Mentőhelikopter sietett a helyszínre

A tűzoltóknak feszítővágóval kellett kiszabadítani a jármű vezetőjét Gyál és Felsőpakony között.

Hatalmas baleset Gyálnál - Mentőhelikopter is érkezett a helyszínre

(Képünk illusztráció!)

A vízelvezető árokba zuhant, majd a fák közé csapódott egy gépkocsi Gyál és Felsőpakony között, a 4601-es út 23-as kilométerszelvényénél. A gyáli önkéntes tűzoltókat követően a fővárosi hivatásos tűzoltók is a helyszínre érkeztek, az egységek feszítővágó segítségével megkezdték a jármű vezetőjének kiszabadítását. A balesethez az egységek és a társhatóságok járművei mellett egy mentőhelikopter is érkezett, írja a Katasztrófavédelem.