Gyászol Hollywood: Elhunyt a Nagymenők sztárja

Hollywood teljesen gyászba borult, miután a legendás színász, Beau Starr halálhíre napvilágra került a színész testvérének megható soraival. A Halloween és a Nagymenők sztárja április 24-én, pénteken hunyta le örökre a szemét.

81 éves korában hunyt a legendás színész, Beau Starr

Fotó: Forrás: Pexels (Illusztráció)

Beau Starr a sportvilágból csöppent Hollywood világába

Egyik legismertebb alakítása a Nagymenők című Martin Scorsese-filmhez kötődik, ahol Henry Hill édesapját formálta meg.

Halálhírét öccse, a szintén színészként ismert Mike Starr erősítette meg a TMZ-nek. Elmondása szerint Beau-t mindenki kedvelte, aki csak ismerte és különleges, egyedi személyiségként tekintettek rá. Hozzátette azt is, hogy testvére rendkívül nagy hatással volt az életére, sőt a szüleik mellett aktívan részt vett az ő felnevelésében is.

A filmben a fiatal Henry Hillt alakító Christopher Serrone szintén megemlékezett róla.

Beau Starr pályája nem a színészettel indult: az 1960-as évek végén a New York Jets edzőcsapatában töltött több évet, majd két szezont játszott a Kanadai Labdarúgó Liga keretein belül. Ezt követően fordult a szórakoztatóipar felé, ahol a Bizarre című félórás szkeccsműsorban kezdte színészi karrierjét. A produkcióban Bob Einstein is szerepelt, valamint olyan ismert humoristák tűntek fel benne, mint Howie Mandel - írja a life.