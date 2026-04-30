Gyászol Mel Gibson: Sokkoló tragédia áldozata lett a világsztár titkos szerelme

A színész teljesen összetört. Medencebalesetben hunyt el Mel Gibson titkos szerelme.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.04.30. 21:41
mel gibson on the line nadia fares

Mel Gibson teljesen összetört „titkos szerelme” Nadia Fares halála miatt. A színésznő április 17-én vesztette életét, néhány nappal egy tragikus úszómedence-baleset után. Mel Gibson és Nadia Fares együtt játszott a 2022-es Vonalban vagy (On The Line) című thrillerben.

Gyászol Mel Gibson: elhunyt a színész titkos kedvese
Gyászol Mel Gibson: elhunyt a színész titkos kedvese (Fotó: Pexels)

Összetört a világsztár – Mel Gibson titkos szerelmét gyászolja

Az 57 éves Nadia Fares-t április 11-én eszméletlenül találták meg egy párizsi luxus edzőterem úszómedencéjében. Miután kórházba szállították, mesterséges kómába helyezték, ám sajnos néhány nappal később szívmegállás következtében elhunyt.

Állítólag a 70 éves színész, Mel Gibson megdöbbent a hír hallatán. Sokan úgy tartották, hogy rendkívül erős kötelék fűzte össze őket. Egy bennfentes forrás szerint pedig kettőjek kapcsolata nemrégi vált romantikussá. A kilencgyermekes apa, Mel Gibson 2025 decemberében erősítette meg, hogy szakított élettársával, Rosalind Ross-szal. A forrás szerint pedig erős érzelmeket táplált Nadia Fares iránt.

Mel életében sok nőbe volt szerelmes, és Nadia Fares kétségkívül az egyik olyan nő az életében, akit nagyon szeret és tisztel a közös munkájuk és a megbonthatatlan barátságuk miatt. (...) Olyan erős kötelék fűzte őket össze, ami miatt a halála olyan hihetetlenül nagy veszteség

– számolt be egy bennfentes.

A forrás ezt mondta Mel Gibsonról: „Teljesen összetört, hogy ilyen fiatalon távozott. Egyáltalán nem számított erre. Ez még pusztítóbb, mint amire számítani lehetett. Nagyon komolyan törődött vele.”

Nadia halála sokkolóan érintette az embereket, mivel a sztár állítólag éppen a medencében úszott. Az ügyészség közölte, hogy a medence alján jógapózban találták meg. Állítólag egy másik úszó megpróbálta újraéleszteni, és a helyszínen szívmasszázst végzett rajta. A történtekre csaknem 20 évvel azután került sor, hogy Nadiát agyi aneurizmával operáltak. A 2007-es műtét mellett Nadiánál korábban négy év alatt három szívműtétet is végrehajtottak – számolt be róla a Mirror.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu