Mel Gibson lehúzza a rajongóit – vagyonokat kér el az aláírásáért

A cikk a Mel Gibson hollywoodi színész körüli felháborodásról szól, miután kiderült, hogy a London Film and Comic Con eseményen a rajongóktól akár 580 dollárt (kb. 200 ezer forintot) kér egy találkozóért, ami magában foglal egy aláírást, egy közös fotót és egy ajándékot is. Ha valaki csak az aláírást szeretné, annak is kb. 90 ezer forintot kell fizetnie.

Mel Gibson nem sajnálja a pénzt elkérni egy aláírásért – Fotó: AFP

Mindez azért keltett nagy felzúdulást, mert Gibson vagyona kb. 425 millió dollárra tehető, így sok rajongó szerint erkölcsileg visszás, hogy ilyen magas összegeket kér a találkozásért. Egy kommentelő úgy fogalmazott:

Mel lehet milliomos, de én nem vagyok az.

Mások szerint ez azt mutatja, mennyire elszakadtak a hollywoodi hírességek a valóságtól – írja a Mirror.

Érdekesség, hogy míg Gibson ilyen magas árat szabott, addig például Danny Glover (a Halálos fegyver-sorozat másik főszereplője) csak 55 fontért (kb. 25 ezer forintért) ad aláírást. Ugyanez igaz más sztárokra is: David Bradley (Harry Potter-filmek) például mindössze 40 fontot kér.

Bár voltak rajongók, akik így is örültek a lehetőségnek, a közösségi médiás reakciók többsége negatív. Egy rajongó így írta:

Szeretnék találkozni vele, de nem ennyiért. Ez vicc

A cikk azt sugallja, hogy Mel Gibson díjszabása kiemelkedően magas a többi színészhez képest, és sokak szerint aránytalan az elvárt összeg a rajongói elkötelezettséggel szemben.