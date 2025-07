Tragédia: Nem a Gubacsi híd volt az első, ami beszakadt az elmúlt hónapokban

Korábban is történt olyan esemény, ahol a kerületünk elszenvedte a főváros halogatását. Decemberben például a Ferenc utca felújítását a közgyűlésen is szóvá tettem, mivel az útburkolat olyan rossz állapotú volt, hogy egy szakaszon beszakadt az utca. Akkor már öt éve vártunk arra, hogy Karácsonyék felújítsák azt. Elkéstek ”- mondta Havasi. A Gubacsi híd kapcsán hozzátette: „alpolgármesterként illetve fővárosi képviselőként is azon dolgozom hogy mielőbb legyen megoldás a tragikus helyzetre. Már felvettük a kapcsolatot a Budapest Közúttal, a mai napon arról tájékoztattak, hogy lezárták a gyalogos-átkelés lehetőségét és a gyalogos forgalmat átterelték a kerékpársávra. A híd teljes hosszán meg kell vizsgálniuk a járdapanelek állapotát és annak tükrében tudják meghatározni majd a szükséges beavatkozás mértékét.