Erre a csillagjegyre ma sorsfordító pillanat vár

Nyilas

Végre a Hold az ön jegyébe lép, és ez nemcsak energiát, hanem tisztánlátást is hozhat. Most ráébredhet, mi az, amit igazán akar. És ami a legjobb: nemcsak álmodozik róla, hanem elkezdheti meg is valósítani. Egy párkapcsolati vagy baráti helyzet is tisztázódhat.

Bak

Ezen a hétfőn a Hold-Szaturnusz fényszöge különösen önnek kedvez: segít rendet tenni. Egy döntése vagy egy múltbéli lépése mostanra beérhet, és végre megértheti, miért történt úgy, ahogy. Ez most az ön nyugalmának napja.

Vízöntő

Az Uránusz hétfőn új szelet fúj az ön vitorlájába – és épp erre van szüksége. Egy spontán ötletből projekt lehet, egy laza beszélgetésből együttműködés. Ne próbálja túlgondolni, csak haladjon ezekkel a pozitív energiákkal. A Hold fényszöge is azt üzeni: jó úton jár, még ha nem is minden tűnik logikusnak elsőre.

Halak

Ma végre úgy érezheti, hogy nem kell mindent egyedül cipelnie. Érkezhet váratlan segítség, egy szívből jövő gesztus, vagy akár csak egy mondat, amely mindent más megvilágításba helyez. Ez a nap abban támogatja, hogy visszataláljon önmagához – és az álmaihoz is.