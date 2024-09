Eltört a 10 éves kislány keze tesiórán: amit a röntgen mutatott, sokkolta a családot

A Clarkstonban élő kislány Darcie MacKillop egy hétköznapi 10 éves kislány: Imádja a babákat, a TikTok-videókat, a táncot, és a tesiórákat. A pajkos kislány azonban egy évvel ezelőtt balesetet szenvedett az egyik tornaóráján, és csúnyán eltört a karja. Családja annak rendje és módja szerint kórházba vitte a gyermeket, ahol megröntgenezték a karját, és a törés mellett valami szönyű dologra bukkantak rá. Darcienál rosszindulatú daganatot találtak a csontokban.

Hosszú út vár most a 10 éves Darciera /Fotó: Glasgow Children's Hospital Charity

A kislánynál osteosarcomát találtak, ami a rák egyik fajtája. A betegség a csontok képződéséért felelős sejtekből kiinduló rosszindulatú csontdaganat. A betegség diagnosztizálása, majd a laboreredmények mind mind több hétnyi várakozás után derültek csak ki, így Darcie családja kétségbeesetten várta, hogy kiderüljön, hogy mikor kezdheti meg a kislány a kemoterápiát. A kislány születésnapján aztán telefont kaptak a kórházból, ugyanis kiderült, hogy a rák nem terjedt szét nagy területen, így egy jól összerakott rákkezeléssel nagyon jó esélyei vannak a gyermeknek a felépülésre.

Ez volt az első pozitív hír, amit félév alatt kaptunk. Olyan érzés volt, mintha egy hatalmas súlyt levettek volna a vállunkról

- árulta el a diagnózis után Darcie anyukája a Mirrornak. A gyermekre most egy nagyon hosszú út vár a gyermekkórházban, azonban a kislány és az orvosok is nagyon pozitívan tekintenek a jövőre. Darcie annyira pozitív maradt a diagnózisa után is, hogy maga tárgyalt a kórház beszállítóival, hogy szeretne feliratos kabalakarkötőket árulni, hogy előteremtse a pénzt a kezeléseire.