Nagy a baj ezzel a termékkel: ne használd, hogy ha ilyet vettél!

Rákkeltő anyag kioldódásának veszélye miatt hívták vissza.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.08.18. 10:45
Rákkeltő anyag kioldódásának veszélye miatt a TEDi Árukereskedelmi Kft. az általa forgalmazott Habkanál elnevezésű termék visszahívását kezdeményezte - közölte a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) csütörtökön az MTI-vel.

vásárlás, bevásárlás, család, bolt
Rákkeltő anyag kioldódásának veszélye miatt hívták vissza ezt a terméket / Fotó: Pexels (Képünk illusztráció)

A tájékoztatás szerint a konyhai eszközben a határértéket meghaladó primer aromás aminok (PPA) kioldódását mutatták ki, ami azért veszélyes, mert a vegyület élelmiszerbe kerülve rákkeltő, karcinogén hatású lehet.

A termékvisszahívás a Habkanál elnevezésű terméket érinti, amelyet 2023. decembertől idén június 13-áig értékesítettek. Az NKFH arra kéri a fogyasztókat, hogy a terméket ne használják. A visszagyűjtött eszközök megsemmisítését vagy elszállítását az NKFH nyomon követi. 

A termékről készült fotót IDE kattintva lehet megtekinteni!

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
