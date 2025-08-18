Nagy a baj ezzel a termékkel: ne használd, hogy ha ilyet vettél!

Rákkeltő anyag kioldódásának veszélye miatt hívták vissza.
Rákkeltő anyag kioldódásának veszélye miatt a TEDi Árukereskedelmi Kft. az általa forgalmazott Habkanál elnevezésű termék visszahívását kezdeményezte - közölte a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) csütörtökön az MTI-vel.
A tájékoztatás szerint a konyhai eszközben a határértéket meghaladó primer aromás aminok (PPA) kioldódását mutatták ki, ami azért veszélyes, mert a vegyület élelmiszerbe kerülve rákkeltő, karcinogén hatású lehet.
A termékvisszahívás a Habkanál elnevezésű terméket érinti, amelyet 2023. decembertől idén június 13-áig értékesítettek. Az NKFH arra kéri a fogyasztókat, hogy a terméket ne használják. A visszagyűjtött eszközök megsemmisítését vagy elszállítását az NKFH nyomon követi.
A termékről készült fotót IDE kattintva lehet megtekinteni!
