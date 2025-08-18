RETRO RÁDIÓ

"Apró fényt láttunk a babánk szemében, jelenleg az életéért küzd"

Apró jelre figyeltek fel a szülei, majd jött a lesújtó hír.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.08.18. 09:30
Egy fiatal pár, Jess Whistler és Callum Udy egy gyönyörű kislány szülei. Nora 9 hónapos volt, amikor fürdés közben a szülei valami furcsára lettek figyelmesek. A szülők nem is sejtették, hogy az elváltozás súlyos betegséget jelez.

Nora szemében rákos daganatot fedeztek fel Fotó: GoFundMe

Collum fürdette, amikor fénybe észrevettük, egy kör alakú,  fehér dolog volt az egyik szemében.

A pár nem tudta, mi lehet a furcsa elváltozás. Először rákerestek a problémára az interneten, ahol azt olvasták, talán retinoblasztóma alakult ki a kislánynál. A szülők aznap felhívták a háziorvost, hogy időpontot kérjenek.

A háziorvos a helyi kórház szemészetére utalta a családot, ahonnan London legnagyobb retinoblasztóma osztályára szállították őket.

Rendkívül gyors folyamat volt. Két héttel a probléma felfedezése után már a szakorvosnál voltunk. A háziorvosunk és a helyi kórház is fantasztikus volt. Nem tudták diagnosztizálni a betegséget, de tudták, hogy komoly a helyzet.

A vizsgálatok megerősítették, a kis Nora kétoldali retinoblasztómában szenved. A rákos betegség főleg gyermekeknél alakul ki és a szemgolyót érinti.

Kétoldali retinoblasztóma

Ez egy szembetegség, amelyben a daganatok a retinában, vagyis a szem ideghártyájában alakulnak ki. A betegség akár már újszülött korban is kialakulhat, főleg gyerekeket érinti.  A kétoldali forma esetén a daganatok általában többszörösek és a betegség általában agresszívebb lefolyású. A bilaterális retinoblasztóma tünetei közé tartozhat a kancsalság, a "macskaszem tünet" (szürkésfehér visszfény a pupillában), valamint ritkán kötőhártya-gyulladás vagy zöldhályog is. A súlyos látásromlás vagy vakság előrehaladott állapotot jelez.

A család több kezelési mód közül választhatott a rákos daganat méretétől és elhelyezkedésétől függően. A kislány már többször megjárta a gyermekkórházat, a kezelés lassan fejti ki hatását.

A szülők remélik, hogy történetükkel rávilágíthatnak a ritka gyermekkori betegség kiszűrésére. A gyerekek is lehetnek rákos betegek, fontos minden furcsaságra odafigyelni - írja a Mirror.

"Nora elképesztő. Egyáltalán nem látszik rajta, hogy min ment keresztül. Úgy viseli az összes kezelést, mint egy kis bajnok. A kórház személyzete is lenyűgöző - olyan, mintha egy családi előszobába toppannánk, mikor megérkezünk. Nora pedig olyan közlékeny. Egyszerűen elképesztő" - zárta gondolatait Nora anyukája.

 

